СМИ: Новый глава МИД Израиля планирует посетить Украину 19.01.2023, 23:12

Эли Коэн

Эли Коэн провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн после разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой решил принять приглашение и посетить Киев.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на официальных лиц Израиля и Украины.

Детали: Коэн станет самым высокопоставленным израильским чиновником, который посетит Украину с начала войны 11 месяцев назад.

В ходе телефонного разговора он также пообещал Кулебе окончательно открыть посольство Израиля в Киеве в течение 60 дней.

Также сообщается, что из-за использования Россией иранского оружия Коэн призвал Украину присоединиться к борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и призвать Европу объявить эти вооруженные силы террористической организацией.

Кулеба у себя в Twitter сообщил, что во время первого разговора с Коэном они «обсуждали сотрудничество в рамках международных организаций, способы противодействия общим угрозам безопасности».

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