США могут начать передачу Украине конфискованных активов РФ в ближайшие месяцы 1 19.01.2023, 23:27

Об этом заявил руководитель группы Минюста США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов.

В министерстве юстиции США могут в течение ближайших месяцев начать передачу Украине конфискованных российских активов в соответствии с принятым законом.

Об этом во время дискуссии в Гудзоновском институте в Вашингтоне в четверг заявил руководитель группы Минюста США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамс, сообщает «Укринформ».

«В будущем мы также готовы начать передачу конфискованных активов в пользу Украины. Хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий», - отметил Адамс.

Он пояснил, что такая передача будет происходить согласно поправке в бюджетном законе США, которая предусматривает право министерства юстиции передавать конфискованные средства Государственному департаменту с целью оказания помощи Украине.

Адамс уточнил, что не все активы удастся передать таким образом - в частности действию закона не подлежат активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.

«Это не «серебряный шар», но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов) от Министерства юстиции Госдепартаменту в ближайшие недели и месяцы», - добавил чиновник.

На сегодня, кроме США, только Канада среди союзников Украины приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон «О специальных экономических мерах» (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.

Кроме того, Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.

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