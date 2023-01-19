Каждую шестую белорусскую диссертацию по социально-гуманитарным наукам в 2022 году защитил китаец 1 19.01.2023, 23:39

1,242

За прошлый год было защищено 190 диссертаций.

Телеграм-канал De facto проанализировал статистику прошлогодних защит диссертаций в Беларуси и выявил довольно неожиданные факты.

«За прошлый год в Беларуси было защищено 190 диссертаций по социально-гуманитарным наукам. Казалось бы, возвращение к нормальным темпам после кризисных 2020 и 2021 года, когда защищалось около 150 диссертаций. Но несколько интересных наблюдений:

34 диссертации (каждая шестая) — защищены китайцами! В некоторых дисциплинах засилье китайцев просто критическое: из 18 диссертаций по искусствоведению — 12 защищены китайцами, из 4 диссертаций по культурологии — 3 китайских.

При этом некоторые дисциплины находятся в критическом состоянии.

Уже несколько лет нет ни одной защиты по политическим наукам, по психологии за 2022 год защищена только одна диссертация (!). Резко упало количество защит по истории, за 2022 год — только 12 диссертаций, ранее стабильно защищалось ежегодно более 30 диссертаций», — отмечает автор.

В то же время очень популярны защиты диссертаций на получение степеней кандидатов педагогических наук и докторов и кандидатов экономических наук.

При этом из 190 диссертаций только 20 было защищено на белорусском языке.

И это речь о социально-гуманитарной сфере, а в технических науках эти показатели очевидно в районе нуля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».