Нидерланды готовы финансировать поставку танков Leopard для Украины 19.01.2023, 23:54

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Кайса Оллонгрен

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов.

Нидерланды не могут передать Украине танки Leopard, но готовы оплатить их отправку в Украину. Об этом сказала Bloomberg министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы в составе коалиции европейских союзников и союзников по НАТО оплатить отправку в Украину танков Leopard.

Ранее Нидерланды оплатили отправку Украине советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход может быть повторен с танками Leopard.

«Мы определенно хотели бы это сделать «, – сказала Оллонгрен.

Министр обороны Нидерландов напомнила, что союзники по-прежнему ожидают, когда Германия определится с ее позицией по поставкам Украине Leopard 2.

Она рассчитывает, что на завтрашней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии будут приняты важные решения по обеспечению армии Украины военной техникой.

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