Нидерланды готовы финансировать поставку танков Leopard для Украины
- 19.01.2023, 23:54
- 1,846
Об этом сообщила министр обороны Нидерландов.
Нидерланды не могут передать Украине танки Leopard, но готовы оплатить их отправку в Украину. Об этом сказала Bloomberg министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.
Оллонгрен заявила, что Нидерланды готовы в составе коалиции европейских союзников и союзников по НАТО оплатить отправку в Украину танков Leopard.
Ранее Нидерланды оплатили отправку Украине советских танков Т-72 из Чехии, и этот подход может быть повторен с танками Leopard.
«Мы определенно хотели бы это сделать «, – сказала Оллонгрен.
Министр обороны Нидерландов напомнила, что союзники по-прежнему ожидают, когда Германия определится с ее позицией по поставкам Украине Leopard 2.
Она рассчитывает, что на завтрашней встрече на авиабазе Рамштайн в Германии будут приняты важные решения по обеспечению армии Украины военной техникой.