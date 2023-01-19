Роналду дебютировал в Саудовской Аравии в матче против Месси 19.01.2023, 23:45

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Обе легенды отметились голами.

19 января в Эр-Рияде прошел товарищеский матч между французским «Пари Сен-Жермен» и сборной звезд саудовских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

В этом поединке в Саудовской Аравии дебютировал португальский форвард Криштиану Роналду, который записал на свой счет два гола. В составе парижан на поле вышел Лионель Месси, который забил гол на четвертой минуте.

В итоге французский топ-клуб одержал победу со счетом 5:4.

Месси и Роналду встретились на поле впервые с декабря 2020 года. Португалец перешел в «Аль-Наср» в статусе свободного агента после того, как ушел из «Манчестер Юнайтед».

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