Роналду дебютировал в Саудовской Аравии в матче против Месси
- 19.01.2023, 23:45
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Обе легенды отметились голами.
19 января в Эр-Рияде прошел товарищеский матч между французским «Пари Сен-Жермен» и сборной звезд саудовских клубов «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».
В этом поединке в Саудовской Аравии дебютировал португальский форвард Криштиану Роналду, который записал на свой счет два гола. В составе парижан на поле вышел Лионель Месси, который забил гол на четвертой минуте.
В итоге французский топ-клуб одержал победу со счетом 5:4.
Месси и Роналду встретились на поле впервые с декабря 2020 года. Португалец перешел в «Аль-Наср» в статусе свободного агента после того, как ушел из «Манчестер Юнайтед».
Siiiiiiii ! 💛🤩 pic.twitter.com/9Drk1zUUkF— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 19, 2023