О какой чепухе Путин общается в бункере Сергей Фурса

2.01.2023, 4:55

1,396

И как в такое можно верить?

А оказывается, можнo. Путин сидел в бункере два года ковида, потому что боялся заразиться. Сидел со своим другом, Ковальчуком. Который миллиардер, потому что друг Путина. И еще у него есть брат. Большой учености брат. Академик. Потому что брат друг Путина. И директор Курчатовского института. И они общались не только на исторические темы. И общались и до ковида.

Так вот, представляете о чем в бункере могли говорить Путин и Ковальчук, если брат Ковальчука, тоже Ковальчук и большой ученый, говорит, и говорит публично, следующее:

— Мечта элиты западной, а она сконцентрирована во многих клубах: Горном, Бильдербергском, Римском, Давосском, которые уже столетия заседают и думают, как быть, что делать,— мечта в том, чтобы вывести служебных людей для того, чтобы существующий строй уже больше не менялся и они могли бы царствовать. И сегодня появилась технологическая возможность создания служебных людей.

— И вам больше не надо будет столько людей вообще! — Искусственная матка, инкубатор, и как цыплята... И дальше вы при помощи генетического редактирования можете получить служебных людей в нужном количестве.

— Убирают очень ласково, в белых перчатках,— Их приучают к однополым бракам, чтобы они больше не размножались. И через пару поколений там уже никого особенно не будет!

— А остальное население... Мы, Китай, Индия... К нему придет ковид со стопроцентной смертностью и вырежет всех, Нас-то они не будут жалеть. Это сложное, давно задуманное дело... Два брата создали в свое время при помощи своего дружка Рокфеллера Всемирную организацию здравоохранения. Они ее создали не для лечения. А для того, чтобы взять под контроль состояние здоровья человечества в разных частях мира, влиять на него с помощью вакцинирования, например, и сделали кэш-машину, с помощью которой, вбрасывая утки про тот или иной грипп, зарабатывали триллионы на производстве лекарств.

...

В общем, во-первых понятно, зачем Путин засел в бункер и почему ср*т в чемодан. Потому что иначе против него сделают специальный вирус, как завещал еще Рокфелер. И то ли убьют, то ли приучат к однополому браку с Кадыровым. Или с Пригожиным. И они об этом на троих беседовали все два года. В бункере. Про историю и про заговор мировой. И про то, что только великая Россия с великой историей и великим Путиным, до которого не дотянулись еще руки Бильдербергского клуба, может остановить этот заговор.

Интересно, когда ему звонит Макрон, он ему только про историю рассказывает? Или про Рокфеллера тоже? Про служебных людей? Биолаборатории? Про заговор бекбедерского клуба?

Сергей Фурса, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».