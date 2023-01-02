Оккупанты свезли сотни раненых «вагнеровцев» в роддом на Луганщине 2.01.2023, 5:55

Развернут полевой госпиталь.

В оккупированной Первомайске на Луганщине оккупанты превратили в госпиталь роддом, где лечатся раненые «вагнеровцы».

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 18:00, враг продолжает использовать гражданские заведения для нужд лечения вооруженных российских оккупантов.

Так, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении полового дома, обустроенном под военный госпиталь, проходят лечение более 150 раненых наемников ЧВК «Вагнер».

Также сказано, что в помещении местной школы развернут "полевой госпиталь", где лечатся около 100 военнослужащих оккупационных войск.

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