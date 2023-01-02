Два командира и сотни «мобиков»: появились новые подробности удара ВСУ по базе в Макеевке 3 2.01.2023, 8:06

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Многие оккупанты просто погибли под завалами.

Появились новые подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке в ночь на 1 января.

Как писал сайт Charter97.org, украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Здание училища полностью уничтожено. Первый удар был в 23:57, второй – 23:59, третий – 00:00.

В этот момент внутри могло находиться около тысячи оккупантов РФ.

Блогер Фашик Донецкий пишет, что ВСУ «попали куда надо»: «Санта зашел с пакетами - порядка 350-400 трупов. Более трехсот раненых. Уничтожено три высопоставленных командира из РФ».

Многие погибли под завалами.

По его данным, уничтоженные мобилизованные были из Самары. Их собирались бросить в наступление 1-2 января.

Со слов местных жителей, в 13:00 оккупанты все еще продолжали вывозить трупы уничтоженных мобилизованных. «Перекрыто все. Фотографировать запрещают. Трупы просто на улице валялись. С утра видел. Там, где туберкулезка, на тротуаре лежал», — комментируют горожане.

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