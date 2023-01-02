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Ночью россияне обстреляли Киев с помощью «Шахедов»

  • 2.01.2023, 8:14
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Ночью россияне обстреляли Киев с помощью «Шахедов»

В украинской столице вводят аварийные отключения света

Ночью россияне запустили по Киеву более 20 дронов-камиказдзе «Шахед». Есть информация об одном раненом в украинской столице.

Во время ночного массированного обстрела Киева оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры, сообщил городской голова Виталий Кличко. Поэтому в столице ввели аварийные отключения света.

«В результате ночных обстрелов столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В городе – аварийные отключения электроэнергии. Соответственно, есть обесточенные объекты теплоснабжения», – говорится в сообщении.

Водоснабжение, по словам Кличко, осуществляется в штатном режиме.

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