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«Без особых усилий накопила уже 4550 рублей»

  • 2.01.2023, 8:29
«Без особых усилий накопила уже 4550 рублей»

Советы, которые помогут вам откладывать деньги.

Что вам нужно, чтобы откладывать деньги? Дождаться начала года? Или понедельника? Бинго, этот момент настал! Давайте копить вместе. Журналисты onliner.by нашли лайфхаки по накоплению денег, а также попросили читателей, которые умеют откладывать, поделиться своими способами — чтобы вы могли выбрать вариант, который подходит именно вам.

Почему так сложно откладывать 10% от дохода

Из-за чего так сложно следовать одному из самых популярных советов по накоплению? Дело в том, что эмоционально многие воспринимают откладывание денег как потерю. Так говорит поведенческий экономист Шломо Бенарци, пытаясь объяснить это психологическими принципами «уклон в настоящее» (гораздо ценнее то, что может принести удовлетворение прямо сейчас) и «неприятие потери» (человек получает гораздо больше неудовольствия от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли). Есть чудесная новость: вместе с Ричардом Талером (а он, вообще-то, нобелевский лауреат) Бенарци придумал принцип Save more tomorrow («Копи больше завтра»).

Суть Save more tomorrow заключается в том, что вы начинаете откладывать только 1—3% своих доходов. Ради этого вам не придется урезать свои расходы, так что никаких потерь.

Первый эксперимент для отработки методики Save more tomorrow Бенарци и Талер провели в 1998 году. Сотрудники компании говорили, что у них не хватает денег и поэтому они не могут ничего откладывать. Бенарци и Талер предложили им откладывать только 3% от зарплаты. Далее предлагалось откладывать на 3% больше каждый раз, когда человек получает прибавку, причем важно было отправлять в заначку не всю прибавку, а только ее часть.

В результате уже через год люди, которые жаловались на нехватку денег, откладывали больше 6% своих доходов, а через два года — больше 9%. Напомним, что начинали все с 3%. Да что уж там, все начинали с «Я вообще не могу копить, нет денег».

А теперь посчитайте: сколько составляет 1% от вашей зарплаты? А 3%?

Ниже выступление Шломо Бенарци на конференции TED, где он кратко рассказывает о системе «Копи больше завтра».

В журнале Harvard Business Review Шломо Бенарци описывает другой свой эксперимент. У трех групп людей спросили, готовы ли они делать заначки. Первой группе предлагали откладывать по $5 в день, второй — по $35 в неделю, третьей — по $150 в месяц. Несмотря на то что суммы практически эквиваленты ($5 в день — это и есть $35 в неделю или почти $150 в месяц), только 7% опрошенных решили откладывать по $150 в месяц, зато 30% согласились откладывать по $5 в день. Почему? Есть ответ: «Экономия $5 в день заставляет нас задуматься о том, чтобы отказаться от латте в Starbucks (это кажется выполнимым), в то время как $150 в месяц заставляют нас думать о платежах за автомобиль, от которых отказаться сложнее».

Как копить? Накапливайте в конвертах

Эрик Розенфельд из YouTube предлагает копить в форме игры — например, с помощью конвертов (еще он предлагает копить с помощью таблицы «100 квадратов», карточек, термометра). Мы немного упростим его метод.

Вы покупаете 50 конвертов, это обойдется вам в 7—8 рублей (конверт без марки стоит 15 копеек). На каждом пишете сумму начиная с 50 копеек и так далее, к каждой новой сумме добавляете 50 копеек. Получится 50 копеек, 1 рубль, 1,5 рубля, 2 рубля, 2,5 рубля и так далее. На 50-м конверте у вас будет написано 25 рублей. И далее вы либо кладете подписанные конверты и вслепую раз в неделю вытаскиваете из пачки один и кладете в него сумму денег, которая на нем написана, либо сами выбираете конверт с удобной для вас суммой и помещаете деньги в него.

Самая большая сумма, которую вам придется положить в конверт за неделю, — это всего 25 рублей. Когда вы заполните все конверты, у вас будет более 630 рублей.

Откладывайте монеты

Читатель Илья рассказал, что уже откладывает 10% от своей зарплаты, а пару месяцев назад решил скидывать в копилку всю мелочь, которая остается в карманах: «Если сбрасываю хотя бы мелочовку до 50 копеек, за месяц-два у меня выходит накопить 30—40 рублей».

У Тамары немного другой метод: «Откладываю в копилку все 2-рублевые монеты, которые попадаются в сдаче, делаю так не первый год. Все, что накопила, трачу на подарки внукам, у меня их двое: девочка 8 лет и мальчик 11 лет».

Если эти методы для вас слишком скучные, то попробуйте способы накоплений с монетами «Таблетница» от Дмитрия и «Плюс 1 копейка каждый день» от Игоря.

Платите себе за то, что выполняете неприятную работу

Юрий живет один и не любит заниматься уборкой. Но в доме у него чисто, потому что он следует принципу: хочется заработать денег на развлечения — заплати себе за дела, которые ты делаешь по дому.

«Раньше у меня была проблема с тем, что я не любил делать уборку в квартире, да и сейчас не люблю: представьте себе холостяка, который живет отдельно, и все поймете. Но я нашел способ замотивировать себя и заодно заработать на этом деньги.

Теперь за каждое действие по уборке, которое я выполняю, кладу в копилку небольшие суммы денег. Например, помыть полы стоит 10 рублей, постирать одежду — 20, помыть раковину и ванну — 15, а окна — целых 50 рублей (цена хорошая, но необходимость в этом возникает всего пару раз в год)».

Половину денег Юрий тратит на развлечения, вторая часть — это накопления. Таким образом мужчина уже накопил на гитару и бытовую технику. Цель на 2023 год — накопить так на ноутбук.

Эксперимент: пытаемся накопить на мечту и на что-нибудь еще

Журналист решил каждый месяц вносить по 50 рублей на свой счет в страховой компании, мне также захотелось собирать монетки. Цель на 2023 год — собирать в копилку все белорусские монетки со сдачи. С этого момента он вводит в семье правило: все монетки, которые валятся в доме, отправляются в свою копилку (в двухлитровую банку).

«Моя большая проблема — страсть к сладкому. За каждый день, который я смогу удержаться без сладостей, буду класть в копилку по 10 рублей. Если деньги вдруг придется откладывать чуть ли не каждый день (но это вряд ли), буду вводить дополнительное ограничение: например, класть 10 рублей за день, прожитый без сладкого и без кофе.

В декабре расскажу о результатах», — рассказал журналист.

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