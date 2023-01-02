«Без особых усилий накопила уже 4550 рублей» 2.01.2023, 8:29

Советы, которые помогут вам откладывать деньги.

Что вам нужно, чтобы откладывать деньги? Дождаться начала года? Или понедельника? Бинго, этот момент настал! Давайте копить вместе. Журналисты onliner.by нашли лайфхаки по накоплению денег, а также попросили читателей, которые умеют откладывать, поделиться своими способами — чтобы вы могли выбрать вариант, который подходит именно вам.

Почему так сложно откладывать 10% от дохода

Из-за чего так сложно следовать одному из самых популярных советов по накоплению? Дело в том, что эмоционально многие воспринимают откладывание денег как потерю. Так говорит поведенческий экономист Шломо Бенарци, пытаясь объяснить это психологическими принципами «уклон в настоящее» (гораздо ценнее то, что может принести удовлетворение прямо сейчас) и «неприятие потери» (человек получает гораздо больше неудовольствия от потери, чем удовольствия от получения эквивалентной прибыли). Есть чудесная новость: вместе с Ричардом Талером (а он, вообще-то, нобелевский лауреат) Бенарци придумал принцип Save more tomorrow («Копи больше завтра»).

Суть Save more tomorrow заключается в том, что вы начинаете откладывать только 1—3% своих доходов. Ради этого вам не придется урезать свои расходы, так что никаких потерь.

Первый эксперимент для отработки методики Save more tomorrow Бенарци и Талер провели в 1998 году. Сотрудники компании говорили, что у них не хватает денег и поэтому они не могут ничего откладывать. Бенарци и Талер предложили им откладывать только 3% от зарплаты. Далее предлагалось откладывать на 3% больше каждый раз, когда человек получает прибавку, причем важно было отправлять в заначку не всю прибавку, а только ее часть.

В результате уже через год люди, которые жаловались на нехватку денег, откладывали больше 6% своих доходов, а через два года — больше 9%. Напомним, что начинали все с 3%. Да что уж там, все начинали с «Я вообще не могу копить, нет денег».

А теперь посчитайте: сколько составляет 1% от вашей зарплаты? А 3%?

Ниже выступление Шломо Бенарци на конференции TED, где он кратко рассказывает о системе «Копи больше завтра».

В журнале Harvard Business Review Шломо Бенарци описывает другой свой эксперимент. У трех групп людей спросили, готовы ли они делать заначки. Первой группе предлагали откладывать по $5 в день, второй — по $35 в неделю, третьей — по $150 в месяц. Несмотря на то что суммы практически эквиваленты ($5 в день — это и есть $35 в неделю или почти $150 в месяц), только 7% опрошенных решили откладывать по $150 в месяц, зато 30% согласились откладывать по $5 в день. Почему? Есть ответ: «Экономия $5 в день заставляет нас задуматься о том, чтобы отказаться от латте в Starbucks (это кажется выполнимым), в то время как $150 в месяц заставляют нас думать о платежах за автомобиль, от которых отказаться сложнее».

Как копить? Накапливайте в конвертах

Эрик Розенфельд из YouTube предлагает копить в форме игры — например, с помощью конвертов (еще он предлагает копить с помощью таблицы «100 квадратов», карточек, термометра). Мы немного упростим его метод.

Вы покупаете 50 конвертов, это обойдется вам в 7—8 рублей (конверт без марки стоит 15 копеек). На каждом пишете сумму начиная с 50 копеек и так далее, к каждой новой сумме добавляете 50 копеек. Получится 50 копеек, 1 рубль, 1,5 рубля, 2 рубля, 2,5 рубля и так далее. На 50-м конверте у вас будет написано 25 рублей. И далее вы либо кладете подписанные конверты и вслепую раз в неделю вытаскиваете из пачки один и кладете в него сумму денег, которая на нем написана, либо сами выбираете конверт с удобной для вас суммой и помещаете деньги в него.

Самая большая сумма, которую вам придется положить в конверт за неделю, — это всего 25 рублей. Когда вы заполните все конверты, у вас будет более 630 рублей.

Откладывайте монеты

Читатель Илья рассказал, что уже откладывает 10% от своей зарплаты, а пару месяцев назад решил скидывать в копилку всю мелочь, которая остается в карманах: «Если сбрасываю хотя бы мелочовку до 50 копеек, за месяц-два у меня выходит накопить 30—40 рублей».

У Тамары немного другой метод: «Откладываю в копилку все 2-рублевые монеты, которые попадаются в сдаче, делаю так не первый год. Все, что накопила, трачу на подарки внукам, у меня их двое: девочка 8 лет и мальчик 11 лет».

Если эти методы для вас слишком скучные, то попробуйте способы накоплений с монетами «Таблетница» от Дмитрия и «Плюс 1 копейка каждый день» от Игоря.

Платите себе за то, что выполняете неприятную работу

Юрий живет один и не любит заниматься уборкой. Но в доме у него чисто, потому что он следует принципу: хочется заработать денег на развлечения — заплати себе за дела, которые ты делаешь по дому.

«Раньше у меня была проблема с тем, что я не любил делать уборку в квартире, да и сейчас не люблю: представьте себе холостяка, который живет отдельно, и все поймете. Но я нашел способ замотивировать себя и заодно заработать на этом деньги.

Теперь за каждое действие по уборке, которое я выполняю, кладу в копилку небольшие суммы денег. Например, помыть полы стоит 10 рублей, постирать одежду — 20, помыть раковину и ванну — 15, а окна — целых 50 рублей (цена хорошая, но необходимость в этом возникает всего пару раз в год)».

Половину денег Юрий тратит на развлечения, вторая часть — это накопления. Таким образом мужчина уже накопил на гитару и бытовую технику. Цель на 2023 год — накопить так на ноутбук.

Эксперимент: пытаемся накопить на мечту и на что-нибудь еще

Журналист решил каждый месяц вносить по 50 рублей на свой счет в страховой компании, мне также захотелось собирать монетки. Цель на 2023 год — собирать в копилку все белорусские монетки со сдачи. С этого момента он вводит в семье правило: все монетки, которые валятся в доме, отправляются в свою копилку (в двухлитровую банку).

«Моя большая проблема — страсть к сладкому. За каждый день, который я смогу удержаться без сладостей, буду класть в копилку по 10 рублей. Если деньги вдруг придется откладывать чуть ли не каждый день (но это вряд ли), буду вводить дополнительное ограничение: например, класть 10 рублей за день, прожитый без сладкого и без кофе.

В декабре расскажу о результатах», — рассказал журналист.

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