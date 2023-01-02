Чиновники будут контролировать цены производителей 2.01.2023, 8:39

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Именно так власти собираются бороться с инфляцией.

В Беларуси с 2023 года начинается контроль индекса цен в производстве. Об этом заявили министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

«Здесь мы еще вводим новый параметр в прогноз социально-экономического развития на 2023 год – это контроль индекса цен в производстве. И здесь регуляторы будут смотреть, как выполняется он. И если он идет в рост, тогда будут разбираться: а почему, на каком основании повышается такая цена? Думаю, что это реально поможет выполнить все поставленные задачи», — сказал он.

В 2023 году стоит задача снизить годовую инфляцию до 7-8%. Сейчас ограничены надбавки для торговли импортерам. Теперь, по мнению Богданова, настало время и для производителей.

Ранее сайт Charter97.org писал, к чему может привести заморозка цен в Беларуси.

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