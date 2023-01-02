Российские военкоры впали в истерику после ликвидации базы в Макеевке 2.01.2023, 8:56

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Пропагандисты ищут виноватых.

В ночь на 1 январе ВСУ уничтожили базу оккупантов в Макеевке. Украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, которые расположились в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Российские военкоры впали в истерику после ликвидации базы оккупантов. Сайт Charter97.org посмотрел, что пишут пропагандисты.

«Прилетело в ПТУ из HIMARSa. В здание квартировались мобизованные.

Существенное кол-во убитых и раненых. Вечером завалы еще разбирали.

После ударов по крупным складам боеприпасов и ГСМ, склады начали рассредотачивать, чтобы избежать большой потери мат.части в случае ударов. Это принесло свои результаты и результативных ударов по крупным складам у противника стало в разы меньше.

Некомпетентность и неспособность воспринимать опыт войны продолжают оставаться серьезной проблемой», — пишет один из крупнейших российских пабликов, посвященных войне в Украине.

«Зачем врагу предоставили возможность сделать нам больно? Почему было принято решение о именно таком размещении личного состава? Кем было принято?» — призывает к поиску виновных еще один российский военкор.

«Сначала дебильные приказы военной бюрократии, не имеющие никакого отношения к боевой реальности, потом размещение личного состава всем скопом в здании, до которого дотянется даже ствольная арта», — сетует российский пропагандист.

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