ВСУ ранили более 175 оккупантов в Запорожской области
- 2.01.2023, 9:10
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Украинские бойцы ударили по районам сосредоточения живой силы захватчиков.
В субботу, 31 декабря, украинские силы нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на захваченной территории Запорожской области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 2 января.
В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери РФ составили более 175 раненых военнослужащих.
Также были уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов.
Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.
По данным Генштаба по состоянию на 1 января, потери РФ составили около 106 710 военнослужащих.