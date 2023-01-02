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ВСУ ранили более 175 оккупантов в Запорожской области

  • 2.01.2023, 9:10
  • 3,854
ВСУ ранили более 175 оккупантов в Запорожской области

Украинские бойцы ударили по районам сосредоточения живой силы захватчиков.

В субботу, 31 декабря, украинские силы нанесли удар по районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на захваченной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке по состоянию на понедельник, 2 января.

В районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак потери РФ составили более 175 раненых военнослужащих.

Также были уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов.

Информация о ликвидированных оккупантов уточняется.

По данным Генштаба по состоянию на 1 января, потери РФ составили около 106 710 военнослужащих.

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