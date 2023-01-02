Монолог сына белорусского актера, спевшего песню Дзеда-Барадзеда, изучают во всех киношколах Европы 2.01.2023, 9:21

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Неизвестные факты из биографии Анатолия Кашкера.

Более 40 лет в эфир белорусского телевидения выходит «Калыханка». За время существования передачи детей веселили около 40 кукол, но, пожалуй, самая запомнившаяся сразу нескольким поколениям - Дзед-Барадзед с его незатейливой песенкой.

Добродушного дедушку в шляпке-котелке c поролоновой бородой в 1987 году придумал писатель Артур Вольский, как и песню для него. Исполнил же детский хит актер Анатолий Кашкер.

Фото: rustheatre.by

В «Калыханке» уже давно нет Дзеда-Барадзеда, Анатолий Кашкер ушел из жизни в 1990-х, в начале 2000-х - Артур Вольский… А многие белорусы хоть сейчас подхватят, подражая голосу знакомому голосу: «Хто я? Дзед-Барадзед… Абышоу белы свет…».

Так кем же был Анатолий Кашкер - человек удивительного обаяния и судьбы? «Комсомолка» вспоминает биографию артиста.

Анатолий Федорович родился 95 лет назад - 15 декабря 1928 года - в селе Пречистое Ярославской области. А предки его отца были из Греции. Отец работал чиновником на железной дороге, а детей воспитывала мать.

Фото: кадр видео «Свет далекой звезды»

В документальном фильме «Свет далекой звезды», посвященном актеру, его коллега Зоя Осмоловская вспоминала:

- Толя был очень хозяйственный человек, у него были золотые руки, умел все: мог и свет провести, и кусок железа отрезать…

Еще бы! Во время войны, будучи еще 13-летним подростком, Анатолий работал в паровозном депо, где чистил котлы и паровозные топки. Работа была тяжелой и опасной. А повзрослев, освоил профессию токаря. Так что Кашкер словами Дзеда-Барадзеда в каком-то смысле пел про себя:

Я хаджу па белым свеце

I гляджу, як вы жывеце.

Калi трэба – памагу,

Бо я ўсё рабiць магу.

Первый актерский опыт он получил еще в Куйбышеве (Самара) в первые послевоенные годы, а в Минске оказался в 1948 году, где поступил в Театрально-художественный институт, который окончил в 1952-м по специальности «артист драмы». Он работал и в ТЮЗе, но практически всю свою творческую жизнь – более 40 лет – посвятил Драмтеатру имени Максима Горького.

С 1971 года преподавал технику речи в театрально-художественном. В современном Горьковском Анатолия Федоровича характеризуют как многогранного актера: глубина, большая органика, достоверность, мягкий юмор и комедийность…

Фото: rustheatre.by

В семье актера выросли два сына. Алексей Кашкер рассказывал, что отец для него был другом:

- Отца мы называли Толик. И самое главное для меня и моего брата то, что Толик был нашим другом. Не многим детям так везет в жизни – дружить по-настоящему с родителями.

Умения дружить как с детьми, так и с людьми, которые были старше его на 20 лет, отмечают все коллеги, которые хорошо знали Кашкера. Он был заядлым рыбаком, умел рассказывать анекдоты, славился розыгрышами... Или как бы спел устами Анатолия Федоровича Дзед Барадзед:

З вамi побач буду ўсюды,

Трэба цуды – зробiм цуды,

Трэба казка – раз, два, тры,

Вось i казка вам, сябры!

К сожалению, в кино Анатолия Федоровича снимали мало. Но, возможно, кто-то вспомнит его роли в фильмах: «У синей бухты», «Атланты и кариатиды», «Плач перепелки», «Кешка и борода».

Анатолий Федорович Кашкер ушел из жизни 20 марта 1994 года. Похоронен на Северном кладбище Минска.

Сын Кашкера – Андрей (родился он в 1958-м) – также стал актером. Он вместе с отцом сыграл в фильме «Плач перепёлки». Андрей служил в Горьковском театре с 1980 по 1992 год, а затем эмигрировал в Израиль, где продолжил свою актерскую карьеру.

В 2002 году фильм «Кедма» (Израиль-Франция), в котором он сыграл главную роль польского эмигранта Януша, был номинирован на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля и получил 8 международных наград. Финальный монолог героя в исполнении Кашкера вошел в программу киношкол Европы.

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