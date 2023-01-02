Недоучка Путин Александр Левченко

2.01.2023, 9:29

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Глава Кремля грезил захватить Украину, а теперь борется за выживание.

В столетие образования Советского Союза и период наступления Нового года российская сторона ведет безостановочные обстрелы украинских городов, а точнее их энергетической инфраструктуры. Коллективный Кремль, придумавшим символ Z для своей оккупационной армии в Украине, таким образом стал военным преступником.

СССР был основан 30 декабря 1922 года, а развалился в конце декабря 1991 г. Для Владимира Путина и его окружения — это стало геополитической трагедией 20-го века. Но самое точное описание СССР когда-то дал американский президент Рональд Рейган, назвав Советский Союз империей зла. Неудивительно, что в Москве горят желанием возобновить новый Советский Союз, чтобы зло снова могло править на трети территории нашей планеты. Столько территории политически контролировал СССР в мире после Второй мировой войны. Во многих странах Москва организовывала перевороты, заказные убийства и давала огромные взятки, чтобы привести к власти прокремлевских политических лидеров и лояльные партии.

Зоной влияния СССР была восточная Европа, треть стран Африки и четверть стран Азии и Латинской Америки. Советский Союз вел открытые и невидимые бои в десятках стран мира, проводя в жизнь свою пропагандистскую доктрину победы социализма и коммунизма во всем мире. Призыв к диктатуре пролетариата и объединению всех пролетариев мира для борьбы против капиталистических эксплуататоров был девизом борьбы против крупнейших капиталистических стран планеты — США, Великобритании, Франции и Германии. Но есть ли сейчас через сто лет какие-то изменения в головах правителей Кремля? Оказалось, что очень мало. Они опять убеждены, что им легче манипулировать своим народом, если будут неистово бороться против всех, кто якобы рвется подчинить себе РФ и русских. До конца так и непонятно, как это могло бы быть реализовано даже в теории. Затем Москва вкладывает в головы своих граждан нарративы, что армия НАТО только и мечтает прийти в Россию и создать оккупационную администрацию.

Конечно, большинству населения такое не нравится, и они всеми силами поддерживают Путина и Кремль, которые затеяли баталии с НАТО и США. Милитаризацию экономики, ограничение всех форм человеческой свободы Кремль объясняет своему народу как необходимые меры для парирования агрессии Запада, который якобы коварно планирует влиять на политическую ситуацию в стране через демократические институты. Параллельно ежедневно в умы населения вливаются информационные дозы исключительности русского народа и его мессианской роли в борьбе с Западом как прогнившей цивилизацией. При этом, Кремль вбивает в головы своих граждан, что победа над западным влиянием возможна только в случае восстановления единства всех народов постсоветского пространства под эгидой Москвы, что якобы приведет их к экономическому процветанию и политическому развитию в противовес американскому и западному влиянию на мировом уровне. Подобная ложь и полуправда легко продаются на российском политическом и информационном рынке, и за 23 года правления Владимира Путина все представления о правовом государстве, обеспечении свобод человека, либеральной экономике или стратегическом союзе с Европой были сметены шовинистическими догматиками.

За это время Путин также создал свой экономический клан, из которого выбрал из числа своих близких друзей клуб влиятельных миллиардеров, которые с одобрения Кремля или без него крадут для себя национальные российские природные и материальные богатства взамен чего оказывают полную поддержку своему вожаку еще с времен бандитского Петербурга. Владимир Путин таким образом стал самым богатым в финансовом отношении россиянином и сформировал вокруг себя клан отечественных миллиардеров, которые живут безбедно и платят за это своему боссу полной лояльностью и поддержкой. Теперь русский народ эксплуатируется отечественными капиталистами.

Формирование класса российских мультимиллионеров отдано на уровень региональной и местной политической и бизнес-элиты. Они всегда должны быть верны Москве и лично Путину. А чтобы не выходили из-под контроля, для этого существует всевидящий ФСБ, как аппарат принуждения, и партия «Единая Россия», которая следит за политической лояльностью и контролирует слишком самостоятельные действия представителей разных кланов политических и бизнес-элит, которые достаточно тесно между собой переплетены. Нижний уровень воровства народного имущества контролируется полицией, прокуратурой, Росгвардией.

Они подавляют любое сопротивление народных масс, сажают недовольных в тюрьмы и фальсифицируют против оппозиции уголовные преследования за несуществующие нарушения закона. За последние 23 года почти не осталось серьезной политической оппозиции режиму Владимира Путина, которого лично охраняет Федеральная служба охраны (ФСО), равная по силе тому же ФСБ. Таким образом, правитель Кремля выстроил политическую систему, чтобы лично удержаться у власти пока ноги носят. Но Владимир Путин чувствует некоторую готовность российских элит к возможным переменам. Старый кадровый костяк становится скучным для общества, поэтому в стае хищников начинаются брожения.

За 23 года выросли новые кадры, готовые к грабежу и твердому управлению страной, но старая политическая гвардия не позволяет им добраться до самой вершины государственной пирамиды. Старый лис Путин это почувствовал и решил, что лучший способ избежать внутреннего конфликта — выиграть войну и мобилизовать все общество вокруг цели расширения границ Российской Федерации. Российское общество заглотило крючок этой обманки, и это дало главе Кремля возможность маневрировать и заручиться народной поддержкой. Но на украинском поле боя все пошло по другому сценарию.

У Путина были готовы запасные планы на всякий случай, но и они совсем не помогают. Теперь опасность подкрадывается незаметно даже лично к нему самому. К столетию образования СССР российская армия не смогла занять даже Донецкую область. Планы по восстановлению Советского Союза полностью становятся нереализованными. Война в Украине сейчас даже ставит вопрос о том, сможет ли Россия вообще выжить как единая страна. СССР ведь был создан на принципах федеративного устройства и права наций на самоопределение. А недоучка Путин, кажется, даже это поленился или не успел прочитать.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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