«Оккупанты в панике»: на базе россиян под Мелитополем раздались взрывы
- 2.01.2023, 9:38
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ВСУ ударили по скоплению врага в окрестностях города.
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщает, что в ночь на 2 января ВСУ попали по скоплению врага в окрестностях города.
«Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь на любителей чужой земли ждет лишь один финал — быть в ней погребенными», — написал глава города.
Издание «РИА Мелитополь» пишет о взрывах у российских оккупантов между поселками Мирный и Пивничный около 5:30 по местному времени.
«После этого у оккупантов началась паника. Прилетело по расположению русских. Сколько рашистов отправилось на концерт Кобзона, уточняем», — заявляют журналисты.
Ранее сайт Charter97.org писал об уничтожении российской базы в Макеевке.