Ватные головы и прилет в Макеевке

Ватные головы и прилет в Макеевке2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 2.01.2023, 9:56
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Катастрофа и некомпетентность — это вся затеянная Путиным война.
Пока «глубинные россияне» смотрели новогоднее милитари-«поздравление» от Путина на фоне стоящих за его спиной «героев войны», в ПТУ №19 в Макеевке (на Донбассе) прилетел HIMARS и похоронил под обломками сотни мобилизованных из Саратовской области.
Информацию вслед за украинскими источниками подтвердили российские
Z-блогеры и военкоры.
В «патриотическом» сегменте соцсетей стоит мат-перемат. Мол, как можно было разместить личный состав так кучно, еще и в здании, до которого легко дотягивается даже простая артиллерия противника! Подставили под прямой удар, виновные должны быть наказаны и т. п.
«Некомпетентность, преступление, катастрофа, трагедия!», - кричат zетеры. Никак не доходит до набитых «ватой» голов, что в принципе вся эта СВО ими и является — от начала и до конца (когда бы он ни наступил).
Остается лишь небольшая надежда на то, что после этих и подобных новостей, это дойдет до большинства потенциальных мобилизованных в РФ.
Telegram-канал «СерпомПо»