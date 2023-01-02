Ватные головы и прилет в Макеевке 2 Telegram-канал «СерпомПо»

2.01.2023, 9:56

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Катастрофа и некомпетентность — это вся затеянная Путиным война.

Пока «глубинные россияне» смотрели новогоднее милитари-«поздравление» от Путина на фоне стоящих за его спиной «героев войны», в ПТУ №19 в Макеевке (на Донбассе) прилетел HIMARS и похоронил под обломками сотни мобилизованных из Саратовской области.

Информацию вслед за украинскими источниками подтвердили российские

Z-блогеры и военкоры.

В «патриотическом» сегменте соцсетей стоит мат-перемат. Мол, как можно было разместить личный состав так кучно, еще и в здании, до которого легко дотягивается даже простая артиллерия противника! Подставили под прямой удар, виновные должны быть наказаны и т. п.

«Некомпетентность, преступление, катастрофа, трагедия!», - кричат zетеры. Никак не доходит до набитых «ватой» голов, что в принципе вся эта СВО ими и является — от начала и до конца (когда бы он ни наступил).

Остается лишь небольшая надежда на то, что после этих и подобных новостей, это дойдет до большинства потенциальных мобилизованных в РФ.

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