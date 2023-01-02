Как прийти в себя после Нового года 2.01.2023, 10:03

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Три главных совета.

«Аргументы и факты» рассказывают, как прийти в себя после новогодних праздников.

Встав поутру с тяжелой головой и желудком, в первую очередь «переходим к водным процедурам». Набираем горсть очень холодной воды и брызгаем ее себе в лицо. Процедуру повторить несколько раз. Это обязательно взбодрит и придаст мыслям ясность.

Далее переходим к воде горячей — встаем под душ. Таким образом ускорим кровообращение и все процессы в организме, и процесс детоксикации в том числе.

После душа хорошо бы еще сделать массаж стоп. На них выходят точки всех органов и систем организма. Массируя стопы, мы активируем работу этих органов и систем. Это тоже поможет быстрее восстановиться.

Продолжим едой…

Поесть нужно обязательно. Даже если противно, даже если «в горло не лезет». Не связанный пищей желудочный сок будет раздражать слизистую желудка и ухудшать состояние. Но не всякая еда сгодится. Белки — тяжеловато будет. Жиры — еще больше напрягут и без того пострадавшие от алкоголя печень с поджелудочной. А углеводы — в самый раз. В общем, ешьте кашу. Ни в коем случае не сдабривайте ее никакими соусами-подливками. Они также действуют раздражающе на желудок.

Важный вопрос — сколько каши съесть. Немного. Не следует нагружать желудок и другие пищеварительные органы. Возьмите стандартную чайную чашку, положите в нее кашу — это и будет «доза» первого похмельного завтрака. Через 1–2 часа (по состоянию) можно принять следующую порцию еды.

Про напитки хочется сказать отдельно. Кислые соки еще больше будут раздражать и без того воспаленную слизистую желудка. Поэтому с утра никаких соков. Кофе тоже не советую, если накануне выпили слишком много алкоголя. Черный крепкий кофе натощак поджелудочная железа «не переваривает» — в прямом и переносном смысле. Можно выпить некрепкий чай. Но есть напиток лучше — это кисель. Идеально подойдет вашим измученным органам.

Если после праздничной трапезы остался холодец — вам крупно повезло. Просто растопите его в кастрюльке — получите превосходный хаш, в котором очень много аминокислот, ускоряющих процесс расщепления вчерашнего алкоголя. В общем, из всех напитков пейте либо хаш, либо кисель.

Закончим работой...

Любые физические нагрузки увеличивают интенсивность метаболизма, а ускоренный обмен веществ ускорит восстановление организма. Для начала сделаем зарядку. Но не всю. Нужно сделать всего одно упражнение — походить, высоко поднимая колени. Ходить так на месте или по комнате — без разницы. Главное — поднимать колени как можно выше. Именно это упражнение лучше всего восстанавливает организм.

Если у вас не было сил вымыть посуду после застолья и убраться в комнате — это очень хорошо. Мойте ее сейчас. Или придумайте любую другую работу. Поверьте — после этого ваш организм восстановится значительно быстрее, чем если просто валяться на диване, охая и стоная.

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