Украинские бойцы уничтожили 39 дронов-камикадзе «Шахед» и два «Орлана» 2.01.2023, 10:12

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фото: ap

Также была сбита ракета.

В ночь на 2 января 2023 года российские захватчики ударили по Украине иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Сообщается, что украинские силы ПВО уничтожили все 39 БПЛА.

Кроме того, украинские бойцы сбили два беспилотника оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и управляемую авиационную ракету Х-59.

Ранее сайт Charter97.org писал, что в Киеве в результате атак дронов-камикадзе вводят аварийные отключения света.

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