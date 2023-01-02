Украинские бойцы уничтожили 39 дронов-камикадзе «Шахед» и два «Орлана»
- 2.01.2023, 10:12
- 1,838
Также была сбита ракета.
В ночь на 2 января 2023 года российские захватчики ударили по Украине иранскими дронами-камикадзе «Шахед». Сообщается, что украинские силы ПВО уничтожили все 39 БПЛА.
Кроме того, украинские бойцы сбили два беспилотника оперативно-тактического уровня «Орлан-10» и управляемую авиационную ракету Х-59.
Ранее сайт Charter97.org писал, что в Киеве в результате атак дронов-камикадзе вводят аварийные отключения света.