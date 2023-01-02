Все экономические прогнозы властей оказались напрасными 2.01.2023, 10:25

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Режим получил «черную метку».

Двузначная инфляция, все основные указатели здоровья экономики – реальные зарплаты белорусов, ВВП, инвестиции, экспорт – в минусе. Ни один из пунктов экономического прогноза властей не сбылся. Более того, Беларусь потеряла многовекторность внешней торговли и имидж IT-страны. «Белсат» подвел экономические итоги года вместе с научным сотрудником центра BEROC Львом Львовским.

Ежегодно власти Беларуси готовят прогноз социально-экономического развития страны на следующий год. Эти прогнозы всегда очень оптимистичны, и скорее их можно назвать мечтами, чем основательным планированием.

Согласно указу Александра Лукашенко, одобренному в декабре прошлого года, в 2022 году все должно было вырасти: валовой внутренний продукт – на 2,9%, реальные зарплаты – на 2%, инвестиции в основной капитал – на 3,3%, экспорт товаров и услуг – на 6,3%. Ожидалось, что инфляция не превысит 6%.

Это планирование оказалось напрасным.

За 11 месяцев этого года ВВП упал на 4,7% по сравнению с январем–ноябрем прошлого года.

Реальные зарплаты, то есть те деньги, что остаются на руках после уплаты налогов и взносов и учитывают инфляцию, в январе–октябре этого года упали на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Инвестиции в основной капитал за 11 месяцев превысили 4 миллиарда 240 миллионов рублей – это почти на 8% меньше, чем было в январе–ноябре прошлого года.

Товаров и услуг экспортировали за январь–октябрь почти на 37 миллиардов 799 миллионов долларов. За 10 месяцев прошлого года было на 4,6% больше.

Инфляция за январь–ноябрь составила 15,4% год к году.

Правда, в своих прогнозах ошиблись не только белорусские власти. Таких «блестящих» экономических результатов не ожидал ни Международный валютный фонд, ни Всемирный банк, ни Евразийский банк развития.

В октябре прошлого года аналитики МВФ предполагали, что белорусская экономика вырастет на 0,5%, а инфляция составит 8,3%.

Всемирный банк по оценкам ВВП, как оказалось, был ближе всех к истине, спрогнозировав минус 2,8%. Зато инфляцию там ждали на уровне 7,1%.

ЕАБР в ноябре прошлого года сообщал, что «в базовом сценарии» белорусская экономика вырастет в 2022-м на 0,7%, а инфляция не превысит 7,4%.

Война обрушила все прогнозы

В прошлом году в декабре свой прогноз на 2022 год дал старший научный работник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский. Тогда он говорил, что «в базовом сценарии экономика будет ухудшаться», но резкого обвала не будет. В частности, экономист ожидал, что ВВП упадет на 0,5 – 0,8%.

Теперь он признает: все прогнозы обрушила война, которую «никто не ожидал». В результате белорусская экономика пострадала от санкций и скорости их одобрения. К тому же, многие компании ушли из Беларуси не из-за рестрикций, а из-за токсичности страны, которая стала соучастницей войны.

Конец многовекторности

Все это привело к двум главным итогам года, сказал Лев Львовский. Первый: на многовекторности внешней торговли поставлен крест.

«Полный конец многовекторности нашей экономики. Из наших топ-3 экономических партнеров торговля с Украиной сократилась почти до нуля, торговля с ЕС упала на 60%, торговля с Россией – увеличилась на 30% и продолжает расти. Доля России в нашем внешнеторговом обороте подходит к 70%. Вся риторика – и абсолютно верная – о том, что Беларуси необходима многовекторность внешней торговли, – все это ушло», – констатировал эксперт.

Львовский обратил внимание на опасность такой большой зависимости от одной страны, ведь любая слабость в России мгновенно повлияет на Беларусь.

«К любому экономическому шоку в России будем склонны и мы, если это наш главный рынок. Российская экономика сама по себе не растет быстро, нет никаких оснований считать, что она перестанет стагнировать. Она будет расти медленнее, чем мир в среднем. Это значит, что эти низкие темпы роста будут передаваться и на Беларусь», – отметил собеседник.

Беда с IT

Вторая большая проблема – падение IT-отрасли, включая релокацию программистов, говорит Львовский. Перспективы здесь мрачные: отрасль в кризисе как раз из-за токсичности Беларуси, и власти ничего не делают, чтобы эту причину убрать.

«Это был важный сектор для Беларуси. Благодаря ему даже начал складываться международный имидж Беларуси, что Беларусь – это не только трактор, но и IT-страна. Этот сектор быстро рос и давал нам до половины роста ВВП. И этот сектор решал часть проблем на нашем рынке труда, он забирал все больше и больше кадров, освобождавшихся в других отраслях. Было много программ переобучения для специалистов из других сфер, которые не могли найти себе достойную работу, переобучались и уходили в IT», – объяснил экономист.

Он отметил, что в этом году – первый год, когда IT-сфера падает: «падает добавленная стоимость этого сектора, резко начала падать занятость в этом секторе». Причем нельзя гарантировать, что, когда «станет все хорошо», компании и релоцированные «айтишники» вернутся.

«Если токсичность каким-то образом исчезнет, будет больше шансов восстановиться, но это не обязательно. Даже если завтра станет все хорошо, это не означает, что все компании вернутся, перевезенные сотрудники захотят ехать обратно», – подчеркнул Львовский.

«Беларусь получила черную метку»

«Плохо, но могло быть гораздо хуже», – так о нынешних результатах сказал другой научный работник исследовательского центра BEROC, Дмитрий Крук. В ходе дискуссии, которую устроил пресс-клуб, он заявил, что потенциально санкции против Беларуси могли привести к падению экономики на 20%.

«А мы потеряли около 4%. К санкциям удалось приспособиться, это можно наполовину списать и на везение, и на заслугу нынешних властей – ценой того, что они все больше подвесились на российский крючок и усилили зависимость от России. Действительно, эффект санкций в какой-то степени нивелирован, но это пока. В любой момент может произойти падение в штопор», – полагает эксперт.

Крук отметил: запустилась эрозия бизнес-среды. Последствия этого будут ощущаться чуть ли не десятилетиями.

«Если после 2020 года мы говорили, что есть запас прочности в виде человеческого капитала, в виде современных бизнесов частного сектора, то в 2022 году – и даже не из-за санкций, а именно в связи с войной – эта эрозия стала происходить очень активно», – сказал Крук.

Также он указал на кардинальное ухудшение имиджа Беларуси в мире из-за соучастия в войне.

«Раньше на нас смотрели как на немного сумасшедшую родственницу, но Беларусь могли кредитовать, с белорусскими предприятиями, с бизнесом спокойно вели дела – эта ситуация изменилась. Беларусь как страна получила черную метку», – резюмировал Дмитрий Крук.

Немного оттолкнемся от дна

Рассуждая о вероятных прогнозах в следующем году, Лев Львовский отметил, что многое будет зависеть от того, случатся ли какие-то шоковые события. По базовому сценарию, экономика будет постепенно адаптироваться к санкциям, но предпосылок роста нет никаких.

«Падать больше не будем или будем несильно, если не будет новых шоков. Но оснований для роста никаких нет. Никто с причинами нашего падения разбираться не собирается. Мы не видим, чтобы у Александра Лукашенко и правительства Беларуси были какие-либо планы искоренения причин кризиса: решения внутриполитических проблем, из-за которых наложена часть санкций, и вопрос о статусе соагрессора, из-за которого наложена другая часть санкций и который придает статус токсичности», – говорит аналитик.

Вероятность шоков высока, отметил Львовский. И основная проблема, что это внешние вызовы, на которые Беларусь повлиять не в состоянии. Прежде всего здесь важно, как будут развиваться события в Украине. Также есть угроза мировой рецессии, о которой предупреждают некоторые наблюдатели.

«Это означает спад спроса на различные товары, особенно на нефтепродукты. Это означает шок для России, и, соответственно, для нас», – заметил собеседник.

Ну и сами власти могут своими руками устроить кризис. Последний пример – борьба с ценами.

«Наше правительство также способно на генерирование каких-то идей, некоторые из которых могут быть очень опасными. Мы знаем, что правительство в следующем году собралось печатать деньги. Роман Головченко заявлял, что ожидает рост инвестиций на 22%, но понятно, что ни о каком инвестклимате речи не идет. Это означает, что правительство собирается эти 22% инвестиций напечатать. Если это делать аккуратно, то это будет означать повышенную инфляцию. Если это делать неаккуратно, то это может привести и к острому кризису», – предупредил Львовский.

Если представить, что в следующем году война в Украине закончится, санкции против России и Беларуси скоро не отменят.

«Чтобы отменить санкции, которые вводят против вас из-за войны, нужно как-то доказать, что этот прецедент больше не повторится, доказать, что вы больше не начнете войну или в случае Беларуси – что вы больше не будете давать свою территорию для чужих армий. Доказать это довольно сложно», – подытожил аналитик.

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