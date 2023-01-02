Удар HIMARS по базе в Макеевке был нанесен в момент, когда «мобики» сели за праздничный стол 2.01.2023, 10:47

Погибли сотни российских оккупантов.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал BAZA рассказал подробности удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке в ночь на 1 января.

Как писал сайт Charter97.org, украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

BAZA пишет, что удар пришелся, когда военные сели за праздничный стол. Также о самом факте удара по зданию ПТУ в Макеевке сообщил и замминистра информации «ДНР» Безсонов.

В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

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