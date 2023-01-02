Нелегалы в первый день нового года штурмовали границу с ЕС 2.01.2023, 10:55

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Больше всего попыток нарушения — на латвийской границе.

В первый день года 84 мигранта пытались нарушить границу Беларуси со странами ЕС.

Литовские пограничники за 1 января не зарегистрировали ни одной попытки нарушения. Латвийские столкнулись с 57 нарушителями.

За 1 января польские пограничники зафиксировали 27 попыток. 15 человек, в том числе граждане Ирака, Сирии и Египта переправились через пограничную реку Свислочь на участках застав в Бобровниках и Крынках.

Также в на участке заставы в Мельнике были задержаны четыре сирийца, их перевозил гражданин Украины.

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