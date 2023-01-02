закрыть
2 января 2023, понедельник, 12:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы в первый день нового года штурмовали границу с ЕС

  • 2.01.2023, 10:55
  • 4,408
Нелегалы в первый день нового года штурмовали границу с ЕС

Больше всего попыток нарушения — на латвийской границе.

В первый день года 84 мигранта пытались нарушить границу Беларуси со странами ЕС.

Литовские пограничники за 1 января не зарегистрировали ни одной попытки нарушения. Латвийские столкнулись с 57 нарушителями.

За 1 января польские пограничники зафиксировали 27 попыток. 15 человек, в том числе граждане Ирака, Сирии и Египта переправились через пограничную реку Свислочь на участках застав в Бобровниках и Крынках.

Также в на участке заставы в Мельнике были задержаны четыре сирийца, их перевозил гражданин Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип