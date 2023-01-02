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ВСУ отрезают трассу снабжения оккупантов под Кременной

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  • 2.01.2023, 11:06
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ВСУ отрезают трассу снабжения оккупантов под Кременной

Данные британской разведки.

В районе города Кременная (Луганская область) украинская армия ведет жестокие сражения с русскими оккупантами за ключевую дорогу Р66, по которой те снабжаются из Белгородской области страны-агрессора. Об этом сообщается на официальной странице Минобороны Великобритании в Twitter.

Как говорится в сводке, на протяжении последних пяти суток российские и украинские войска вели бои за контроль над дорогой Р66 –на участке к северу от города Кременная, который временно находится под контролем оккупантов.

По данным британских разведчиков, Р66 является основным маршрутом снабжения северной части Донбасского фронта из Белгородской области РФ.

Кроме того, сообщается, что трасса находится под обстрелом украинской артиллерии еще с октября минувшего года. Как говорят аналитики, если бы ВСУ смогла полностью прекратить снабжение по этому маршруту, то это, по всей вероятности, еще больше подорвало бы оборону Кременной русскими оккупантами.

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