«Мечтала о телефоне, а подарили будильник» 3 2.01.2023, 11:16

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Белорусы рассказали о подарках, полученных на Новый год.

В детстве каждый мечтал о каком-то невероятном подарке и с нетерпением ждал Нового года, чтобы наконец-то получить заветный сверток. Но не всегда желаемое совпадало с реальностью. Читатели Intex-press рассказали о том, что они просили у Деда Мороза и что находили под елкой.

Журналисты собрали несколько небольших историй. Уверены, что они поднимут вам настроение и заставят окунуться в воспоминания.

Дарья, 32 года:

– Дошколенком я мечтала о домике для Барби. Не помню, почему так его хотела, но помню, как мы с сестрой увидели этот домик в одной из витрин магазина. У меня так загорелись глаза! Родители вели нас за руку мимо витрины, а мы просили их хотя бы просто посмотреть на эту красоту.

Тогда мы верили в Деда Мороза и верили, что наша мечта сбудется, ведь мы – примерные девочки. А получили мы в итоге на Новый год конфеты, тетрадку в клеточку и набор из 6 фломастеров. Такая печаль.

Моей дочке скоро 10 лет. Сейчас она уже сомневается, что в новогоднюю ночь возможно волшебство. Хотя раньше верила. А в 5 лет, когда она тоже хотела домик для кукол, ее мечта сбылась.

Мария, 33 года:

– В детстве я мечтала о мобильном телефоне, а мне подарили… будильник. Что вы хотите, это были нулевые. Время, когда мобильные телефоны только стали появляться в продаже.

У нас даже домашнего телефона не было, что уж говорить о мобильном. А мне так хотелось! Как сейчас помню: новогодняя ночь, сидим с семьей за столом, елка в другой комнате, я мечтаю, что под бой курантов побегу и увижу под елкой заветную мечту. И вот бьют куранты, я слышу, что что-то в другой комнате пиликает! Родители говорят: «Ну что, иди смотри, что Дед Мороз тебе под елку положил». Я прибегаю на звук и вижу… будильник.

Александр, 28 лет:

– Мне было года четыре, и я очень хотел фонарик. Но не обычный, а пластиковый, в нем шторку вниз спускаешь, и загорается свет. Я просто безумно хотел его. Почему хотел – сегодня даже не знаю.

В итоге мне и подарили фонарик, но металлический. Мы тогда в деревне праздновали Новый год, я проснулся утром, а он под елкой стоит, блестящий такой. Я не сильно, конечно, расстроился. Но спустя время мне и тот желанный фонарик подарили. Потому что первый я разобрал и сломал. Новому фонарику я очень обрадовался.

Виктория, 25 лет:

– Мои родители всегда старались поддерживать во мне веру в волшебство и в Деда Мороза. Я верила, что могу получить на Новый год все, что захочу, если буду хорошо себя вести. Поэтому перед новогодними праздниками я всегда писала письмо Деду Морозу, указывала несколько подарков и почти всегда их получала.

Но настал тот день, когда я перестала верить в Деда Мороза. Дело в том, что однажды я попросила куклу в платье, а мне подарили… куклу в штанах. Она была красивой, большая, в клетчатых штанах. Но не в платье, как я просила. С тех пор моя вера в Деда Мороза пошатнулась.

Оксана, 27 лет:

– Я мечтала, чтобы на Новый год мне подарили большую куклу. Чтобы ее можно было садить на багажник велосипеда и катать по деревне. Но вместо этого мне подарили много маленьких разных кукол Барби.

Мне это, конечно же, не понравилось, и я спрятала их в тумбочку, в которую никто не заглядывал, а родным сказала, что потеряла этих кукол. Взяла плюшевого медведя, обрезала ему уши, надела парик, завязала косынку и представляла, что это кукла. Эту «куклу» я и катала на велосипеде.

Дарья, 23 года:

– В детстве я очень хотела большой детский набор доктора. У меня до этого был такой набор, но сломался. Я на тот момент как раз лежала в больнице, и его сломали! Я очень расстроилась и попросила такой же. А мне подарили куклу, которая танцевала и пела.

Сначала я не очень сильно расстроилась – кукла и кукла, но потом узнала, что точно такую же подарили моей сестре. И я расстроилась еще сильнее.

Елена, 30 лет:

– В детстве я мечтала о собственном фотоаппарате. Тогда они были еще пленочными. Хотела фотографировать им все, что вижу. У родителей был фотоаппарат, но родители использовали его строго «по назначению» – на праздники и важные даты.

В итоге на Новый год я получила свою мечту, но это уже был цифровой фотоаппарат. Мечта сбылась.

Но был подарок, который я так и не получила. Это собака. Я сама себе ее подарила, когда мне исполнилось 20 лет.

Валерия, 25 лет:

– Помню, как в детстве я обожала смотреть по утрам телепузиков и просто мечтала собрать всю коллекцию с ними. И вот, когда мы в очередной раз на Рождество или на Новый Год собирались к бабушке в гости, я, искренне веря в Деда Мороза, загадала желание (маме на ушко), чтобы под елкой сидел маленький телепузик. Пусть даже в виде брелока.

К Бабуле я приехала наполненная счастливыми мыслями о «свершении» чуда. Побежала к елке и увидела там… книгу «Этикет для девочек: 100 важных правил». Сказать, что я выпала «от восторга», – ничего не сказать.

Эта книжка до сих пор сохранилась. Телепузиков я, конечно, любить не перестала, но гештальт ведь не закрыт. Однако однажды на 8 Марта, когда я сидела «красивая» с ветрянкой дома, пришел папа и в руках у него кроме мимоз было целых два телепузика! У одного, при нажатии на пузико, еще и музыка играла! Счастливее человека на земле в тот момент нельзя было найти.

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