Российский военкор потребовал судить Шойгу за Макеевку 17 2.01.2023, 11:30

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Сергей Шойгу

Главу Минобороны РФ назвали «врагом народа».

У российских пропагандистов продолжается истерика после удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке в ночь на 1 января.

Как писал сайт Charter97.org, украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Популярный российский военкор «Zaставный» призвал судить министра обороны РФ Сергея Шойгу за инцидент в Макеевке.

«Позволить врагу задвухсотить ДЕСЯТКИ(?) за раз мобов в максимально тупом для размещения состава месте — все все знают уже, макеевское ПТУ, — это действительно просчет уровня трибунала с ВМН.

Но давайте я сейчас расскажу вам пример из сказок народов стран мира: высшее военное руководство сказочной страны Эр, а именно НГШ, министр обороны и почти все его замы — словно лишь каким-то чудом несменяемые за десять месяцев крайне безуспешной войны и за сотни предельно непрофессиональных решений, враги народа. Они сверхуспешны лишь в двух вещах: воровстве народных миллиардов и промышленном уничтожении народа страны Эр. За военные «заслуги» они войдут в историю лишь как кучка патентованных даунов», — пишет пропагандист.

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