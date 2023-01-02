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ВСУ разгромили базы РФ под Шахтерском

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  • 2.01.2023, 11:59
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ВСУ разгромили базы РФ под Шахтерском

Ликвидировано более 100 оккупантов.

Вооруженные силы Украины «поздравили» с Новым годом не только «мобиков» в Макеевке, но и оккупантов под Шахтерском, пишет УНИАН.

Как сообщает донецкая пропагандистка Юлия Андриенко, считающая себя военкором, «праздничный фейерверк» под Шахтерском произошел в ночь с пятницы на субботу. Одна из очевидиц рассказала, что взрывную волну почувствовали люди во многих населенных пунктов, расположенных поблизости. 

По данным Андриенко, мощные взрывы произошли в ночь на субботу в 2:30 в двух населенных пуктах вблизи Шахтерске: в Садовом и Давыдовке.

«В Садовом поселили (оккупантов) в бывшем детском саду, осталась одна стена. Волна докатилась до моего хутора, дом содрогнулся, сквозь сон я только сказала: «Такой силы взрыва и такие бахи мы еще не испытывали здесь». На Давыдовке (оккупанты) располагались в клубе, тоже в хлам. На Садовом живет племянница. Утром достали только 20 человек. И там, и там было по 50, вроде. Такая грусть. В новогоднюю ночь тоже был прилет, опять дом качнуло. Все сети молчат», - сообщила очевидица.

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