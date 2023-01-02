Гиркин о Макеевке: Счет погибших и раненых идет на многие сотни 5 2.01.2023, 12:18

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Подобный удар ВСУ может повториться.

Экс-главарь «ДНР», военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал удар ВСУ по базе оккупантов в Макеевке.

Как писал сайт Charter97.org, украинские военные ударили из HIMARS по оккупантам, расположившимся в здании училища №19.

В результате трех прицельных ударов оккупанты РФ потеряли, как пишут местные паблики, 700 военных: 400 погибших и 300 раненых.

Гиркин в своем Telegram-канале подтверждает эту информацию:

— Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки.

По количеству жертв — до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами).

В любом случае — счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры «200-х» имеются, но я их не стану озвучивать).

Экс-главарь «ДНР» пишет, что подобный удар может повториться в любой момент:

— Это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет «Хаймерс».

И — да — это не первый такой случай, — в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв. Но наши генералы необучаемы в принципе, хотя сами - после летних «погромов штабов» — предпочитают держаться подальше от расположения вверенных войск - вне радиуса поражения ракет противника.

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