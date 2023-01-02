В Беларуси появились нововведения для водителей на платных дорогах

В Беларуси появились нововведения для водителей на платных дорогах2
- 2.01.2023, 12:31
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Изменения ввели для легковых авто и грузовиков массой не более 3,5 тонны.
С 1 января в Беларуси вступили в силу нововведения по оплате проезда по платным дорогам, сообщает BelToll.
Изменения коснулись легковых авто и грузовиков массой не более 3,5 тонны. Для этих категорий транспорта электронная виньетка стала единственным способом оплаты проезда по платным дорогам.
Электронная виньетка — это своего рода электронное разрешение в BelToll, которое оформляется на сайте системы на определенный срок и позволяет водителям оплачивать проезд по платным дорогам вне зависимости от пройденного ими километража.
Для транспортных средств общей допустимой массой больше 3,5 тонны ничего не меняется.