В Беларуси появились нововведения для водителей на платных дорогах 2 2.01.2023, 12:31

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Изменения ввели для легковых авто и грузовиков массой не более 3,5 тонны.

С 1 января в Беларуси вступили в силу нововведения по оплате проезда по платным дорогам, сообщает BelToll.

Изменения коснулись легковых авто и грузовиков массой не более 3,5 тонны. Для этих категорий транспорта электронная виньетка стала единственным способом оплаты проезда по платным дорогам.

Электронная виньетка — это своего рода электронное разрешение в BelToll, которое оформляется на сайте системы на определенный срок и позволяет водителям оплачивать проезд по платным дорогам вне зависимости от пройденного ими километража.

Для транспортных средств общей допустимой массой больше 3,5 тонны ничего не меняется.

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