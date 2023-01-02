Звезда Marvel Джереми Реннер попал в реанимацию 2.01.2023, 12:56

Джереми Реннер

кадр из фильма мстители

Актер получил травмы в результате несчастного случая.

Американский актер, двукратный номинант на премию «Оскар», исполнитель роли Соколиного глаза в фильмах Marvel Джереми Реннер находится в реанимации. Об этом его пресс-секретарь сообщил изданию Deadline.

Инцидент произошел 1 января после снежной бури, которая обрушилась на штат Невада. По данным издания, Реннер получил травмы во время уборки снега. Актера доставили в больницу по воздуху.

Пресс-секретарь отметил, что сейчас Реннер находится в критическом, но стабильном состоянии. О нем заботятся его родные и близкие.

У Реннера есть дом недалеко от горы Роуз-Ски-Тахо, примерно в 40 километрах от города Рино, который находится на западе Невады. В канун Нового года на штат обрушилась снежная буря. Из-за этого в 35 тысячах домов отключили электричество.

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