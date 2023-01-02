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Украинская разведка: РФ может начать наступление из Беларуси и на востоке одновременно

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  • 2.01.2023, 13:08
  • 6,316
Украинская разведка: РФ может начать наступление из Беларуси и на востоке одновременно

Путин не планирует завершать войну.

Россия может попытаться начать одновременное наступление из Беларуси и на востоке Украины одновременно.

Одной из главных целей оккупантов является захват всей Донецкой области.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Главный вопрос, по словам представителя украинской разведки, заключается в том, на каких территориях россияне планируют наступать в 2023-м году.

Украинские разведчики пока не могут дать точных прогнозов, но предполагают, что новая атака произойдет на севере или востоке.

«Такие действия врага [новые наступления] предусматриваются и наши войска к этому готовы», – сказал Черняк.

Черняк уверен, что в 2023-м россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.

Как писал сайт Charter97.org, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.

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