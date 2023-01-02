Моряки обнаружили «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике 2.01.2023, 13:11

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Яхта оказалась абсолютно пустой.

Исследователи из команды Ocean Research Project случайно наткнулись на заброшенную яхту Swan 48 посреди Атлантического океана. Они заметили, что парус судна опущен, мотор не работает, а на борту никого нет.

Обеспокоенные тем, что кто-то может пострадать, моряки решили проверить корабль и узнать, все ли в порядке. Яхта оказалась абсолютно пустой. Позже один из моряков рассказал, что больше всего боялся найти на судне трупы.

Экипаж принял решение взять лодку на буксир и доставить ее на Бермудские острова, находящиеся за 1000 с лишним километров. Спустя 47 дней у них закончилось топливо, но они убедили проходящее грузовое судно остановиться и заправить их.

Команда продолжала тянуть лодку, но в конце концов им пришлось перерезать буксировочный трос после того, как он намотался на руль управления и угрожал оборвать его.

Выяснилось, что яхта принадлежала шкиперу Алану МакГеттигану из Королевского ирландского яхт-клуба. За два месяца до этого во время кораблекрушения возле Бермудских островов его вместе с товарищами по команде спасло греческое грузовое судно.

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