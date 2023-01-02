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Моряки обнаружили «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике

  • 2.01.2023, 13:11
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Моряки обнаружили «корабль-призрак» в Бермудском треугольнике

Яхта оказалась абсолютно пустой.

Исследователи из команды Ocean Research Project случайно наткнулись на заброшенную яхту Swan 48 посреди Атлантического океана. Они заметили, что парус судна опущен, мотор не работает, а на борту никого нет.

Обеспокоенные тем, что кто-то может пострадать, моряки решили проверить корабль и узнать, все ли в порядке. Яхта оказалась абсолютно пустой. Позже один из моряков рассказал, что больше всего боялся найти на судне трупы.

Экипаж принял решение взять лодку на буксир и доставить ее на Бермудские острова, находящиеся за 1000 с лишним километров. Спустя 47 дней у них закончилось топливо, но они убедили проходящее грузовое судно остановиться и заправить их.

Команда продолжала тянуть лодку, но в конце концов им пришлось перерезать буксировочный трос после того, как он намотался на руль управления и угрожал оборвать его.

Выяснилось, что яхта принадлежала шкиперу Алану МакГеттигану из Королевского ирландского яхт-клуба. За два месяца до этого во время кораблекрушения возле Бермудских островов его вместе с товарищами по команде спасло греческое грузовое судно.

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