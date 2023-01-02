Цепная реакция в Макеевке 2 Telegram-канал CYNIC

2.01.2023, 13:15

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Новогодний фейерверк был превосходный.

В Макеевке сложился ряд факторов, именуемых цепной реакцией.

1) Российское командование разместило огромную военную точку прямо под носом HIMARS. Как предполагают собеседники, Москва думала, что место является секретным и о нем никто не знает.

2) Москва накидала военную технику, даже ее не замаскировав и не спрятав, что дало возможность «с воздуха» идентифицировать базу.

3) Внутри вооружение находилось в традиционной для Москвы «большой кучке», которая взрывается полностью при точном попадании. Так, детонация одного объекта приводит к детонации другого и так до тех пор, пока весь «склад» не взорвется полностью.

4) Боясь прилетов, россияне начали размещать личный состав рядом с военной техникой, выстроенной «кучкой». И если это имеет смысл вне зоны «покрытия» HIMARS (меньше баз - меньше персонала, который может «слить» информацию), то внутри этой зоны - это фактически как гарантия смерти всего личного состава, так и гарантия уничтожения всей техники.

Новогодний фейерверк был превосходный!

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