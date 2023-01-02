Нина Багинская рассказала, что с ней случилось на Новый год 

Нина Багинская рассказала, что с ней случилось на Новый год6
- 2.01.2023, 13:33
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Белорусская солидарность никуда не делась.
Журналистка Любовь Лунева рассказала в своем Facebook о праздничной истории, которая случилась с известной белорусской активисткой Ниной Багинской:
— «Мы все же остались при всем этом бедствии белорусами. И солидарность наша никуда не делась.
Нина Багинская рассказала: «Еду вчера на автобусе 100 в сторону площади Независимости. Где-то в районе Октябрьской площади заметила, что на меня смотрит женщина среднего возраста. Встретились глазами и она:
— Вы Нина Багинская?
— Да.
— Так рада вас увидеть. Спасибо вам за все, берегите себя.
Она протиснулась к выходу и, выходя, что-то сунула мне в руку. Я смотрю, а это сторублевая купюра. Я только успела ей сказать: «Вы что? Мне не нужно никаких денег». А тут и дверь закрылась и я осталась с этой купюрой.
Ай, как-то неловко. Ну что это такое».
Это новогодний подарок от женщины, которой достаточно было всего лишь узнать нашу любимую Нину, чтобы сделать для нее что-то хорошее в этот предпраздничный день. Может, она и сама почувствовала себя лучше от этого».