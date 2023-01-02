Нина Багинская рассказала, что с ней случилось на Новый год 6 2.01.2023, 13:33

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Фото: tut.by

Белорусская солидарность никуда не делась.

Журналистка Любовь Лунева рассказала в своем Facebook о праздничной истории, которая случилась с известной белорусской активисткой Ниной Багинской:

— «Мы все же остались при всем этом бедствии белорусами. И солидарность наша никуда не делась.

Нина Багинская рассказала: «Еду вчера на автобусе 100 в сторону площади Независимости. Где-то в районе Октябрьской площади заметила, что на меня смотрит женщина среднего возраста. Встретились глазами и она:

— Вы Нина Багинская?

— Да.

— Так рада вас увидеть. Спасибо вам за все, берегите себя.

Она протиснулась к выходу и, выходя, что-то сунула мне в руку. Я смотрю, а это сторублевая купюра. Я только успела ей сказать: «Вы что? Мне не нужно никаких денег». А тут и дверь закрылась и я осталась с этой купюрой.

Ай, как-то неловко. Ну что это такое».

Это новогодний подарок от женщины, которой достаточно было всего лишь узнать нашу любимую Нину, чтобы сделать для нее что-то хорошее в этот предпраздничный день. Может, она и сама почувствовала себя лучше от этого».

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