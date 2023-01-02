Игорь Авдеев уволен с должности директора Музея истории белорусского кино 2.01.2023, 13:46

Авторитетный киновед и кинокритик возглавлял музей с 2003 года.

С должности директора (заведующего) Музея истории белорусского кино уволен кинокритик Игорь Авдеев, сообщает «Зеркало».

Игорь Авдеев — известная персона в мире белорусского кино. Он — сын кинооператора Олега Авдеева и кинокритика Ефросиньи Бондаревой. Родился в 1959 году. Известен как авторитетный киновед и кинокритик. Автор научной концепции создания и развития Музея истории белорусского кино.

Это учреждения было основано в 1976 году как ведомственный музей при киностудии «Беларусьфильм». Некоторое время размещалось в Красном костеле, где тогда находился Дом кино. Тогда заведение выполняло в основном архивную функцию. Для регулярного посещения музей открылся в начале 2002 года в специально реконструированном трехэтажном здании — памятнике архитектуры первой половины ХХ века (ул. Свердлова, 4). Являлся филиалом Музея истории театральной и музыкальной культуры, теперь Национального исторического музея.

Авдеев возглавлял музей с 2003 года. Критик ушел со своего поста в декабре 2022-го, немного недоработав до своего 20-летия на этой должности.

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