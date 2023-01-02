Хорошая мина при плохой игре Игорь Эйдман

2.01.2023, 13:49

Игорь Эйдман

Угрожали Лондону и Нью-Йорку, а не смогли взять Бахмут, удержать Херсон и защитить Энгельс.

Многие недоумевают: зачем Путин и Ко устраивают абсолютно бессмысленные с военной точки зрения кровавые обстрелы украинских городов? Однако ответ на этот вопрос прост. Ходячие покойники пытаются притвориться живыми, продемонстрировать миру и самим себе, что еще что-то могут. По Декарту: я мыслю, следовательно, я существую. Для Путина: я убиваю, следовательно, я существую.

Пока они могут убивать, они обречены это делать. Прекратить убивать для них – означает расписаться в собственной беспомощности и бессилии. Побеждать на фронтах они давно не в состоянии, поэтому отыгрываются на мирных жителях.

Однако бессмысленными убийствами в войне не победить. А больше они ничего не умеют...

Лента полна новостей: Путин что-то вякнул, Медведев пернул, Шойгу отрыгнул. Зачем это все? Кому интересны эти больные неудачники? Они провалили все, за что брались, облажались по полной программе, опозорились перед всем миром. Они не только не сумели создать эффективное государство, передовую экономику, здравоохранение, образование. Они даже воевать не умеют (к счастью для нас всех). Угрожали Лондону и Нью-Йорку, а не смогли взять Бахмут, удержать Херсон, защитить Энгельс.

Сколько бы они сейчас ни пытались пыжиться, бахвалиться и делать хорошую мину при плохой игре – им конец. И наступит он, вполне вероятно, уже в этом году.

Игорь Эйдман, t.me

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