ВСУ ударили по расположению ЧВК «Вагнера» в Первомайске: новые подробности

ВСУ ударили по расположению ЧВК «Вагнера» в Первомайске: новые подробности5
- 2.01.2023, 14:34
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На место приехал Пригожин.
Украинские военные атаковали расположение российской ЧВК «Вагнера» во временно оккупированном РФ Первомайске Луганской области.
Захватчики заняли здание местной больницы, в связи с чем кремлевские пропагандисты заявили об ударе по якобы «гражданскому объекту», однако этому утверждению противоречит прибытие на место главаря наемников Евгения Пригожина, видео с которым было обнародовано в соцсетях.
Первомайск, как пишет nv.ua, находится в нескольких десятках километрах от Бахмута Донецкой области, который уже больше полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК «Вагнера» заключенных.
Результаты удара по зданию с оккупантами, который был нанесен, предположительно, РСЗО HIMARS, на данное время не известны.
Как писал сайт Charter97.org, ВСУ ударили по российской базе в Макеевке.