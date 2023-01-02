Херсонщина в огне: под Олешками, Голой Пристанью и Каховкой поражены склады РФ 2.01.2023, 14:34

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Очевидцы сообщают о массивной детонации.

В первую посленовогоднюю ночь ВСУ устроили ночные «фейерверки» для врага в Херсонской области: сообщают о серии взрывов под Олешками, Раденском, Новой Каховкой и т.д. При этом мирные жители не пострадали: ювелирно поражены склады с боекомплектом противника в 20-километровой зоне от береговой линии Днепра, пишет «Стопкор».

О громких «хлопках» в районе Олешек в ночь с 1 на 2 января проинформировали херсонские телеграмм-каналы. Также обнародовано видео, на котором можно услышать один из мощных взрывов в этой местности.

Приблизительно в то же время стало известно о прилете во вражеский склад с боеприпасами в районе села Раденск Олешковской городской общины. Сообщается о массивной детонации.

По информации канала «Николаевский Ванек», сотрудничающего с Силами обороны юга, в рамках отработки по объектам противника на левобережье Херсонщины также уничтожены склады с БК вблизи с. Плодовое Каховского района, в Голой Пристани и в лесу неподалеку от Олешек. При этом мирные жители не пострадали.

Следует отметить, что указанные населенные пункты находятся в 5-20-километровой зоне от берега Днепра, по которому сейчас проходит линия разграничения.

В то же время противник продолжает бить по прибрежным населенным пунктам на Херсонщине, нанося удары по объектам жизнеобеспечения и жилым кварталам. По данным оперативной сводки Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 января, в Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Авиация Сил обороны за предыдущие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, за сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.

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