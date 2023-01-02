В Ватикане началось прощание с Папой Римским Бенедиктом XVI 2.01.2023, 14:44

Бенедикт XVI

Похороны пройдут 5 января.

В понедельник в Ватикане началось прощание с почетным папой Бенедиктом XVI. Похороны пройдут 5 января. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, сообщает официальное издание Ватикана Vatican News.

Тело усопшего выставлено в Соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими».

Похороны состоятся на площади Святого Петра 5 января, церемонию возглавит Папа Римский Франциск, сообщил Бруни.

Уже объявлено, что Бенедикт XVI будет похоронен в крипте под алтарной частью собора, как он сам того желал, выбрав изначальное место упокоения своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005). После возведения в лик святых польского Папы его останки были перенесены в верхнюю часть собора.

Спикер Ватикана сообщил, что в соответствии с пожеланиями Бенедикта похороны будут простыми и торжественными.

Папские похороны обычно собирают глав государств со всего мира, но Ватикан заявил, что официальные делегации прибудут только из Италии и из родной для Бенедикта Германии, что свидетельствует о том, что мероприятие будет относительно сдержанным.

Представители других стран или организаций могут присутствовать в частном качестве, сообщили дипломаты.

Напомним, Бенедикт XVI скончался в возрасте 96 лет. В феврале 2013 года Бенедикт стал первым за шесть веков Папой, добровольно отрекшимся от престола, заявив, что больше не имеет физических и душевных сил руководить церковью. С того времени он жил в монастыре Mater Ecclesiae на территории Ватикана.Его преемник папа Франциск часто навещал его там.

Бенедикт XVI был избран папой в 2005 году, когда ему было 78 лет. Он стал одним из самых пожилых кардиналов в истории, взошедших на Святой Престол.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».