«Его просто обманули и дали наш адрес» 1 2.01.2023, 14:51

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Белорусы рассказали о необычных знакомствах на Новый год.

Новый год часто подкидывает такие истории, в которые сложно поверить. В Новый год влюбляются, случайно попадают в чужие квартиры и остаются на всю ночь за праздничным столом, а ради симпатичной девушки идут 10 километров в соседнюю деревню. В этой подборке журналисты onliner.by собрали удивительные случаи знакомств, которые произошли в новогодние праздники с нашими читателями и отложились в их памяти на всю жизнь.

«Оставшись наедине, проговорили до утра»

Кто-то в ночь с 31-го на 1-е находит приключения на свою голову, а жительница Минска Алла нашла своего будущего супруга. Вернее как нашла — он сам пришел на праздник к девушкам, хотя его никто персонально не приглашал. И так бывает.

— Это произошло в далеком 2007 году, — вспоминает Алла. — Я на тот момент снимала четырехкомнатную квартиру вместе с двумя девушками, которых нашла по объявлению. Квартира была хорошая, каждому досталась отдельная комната, плюс была совместная кухня-гостиная. Мы быстро сдружились, и так совпало, что ни у кого из нас на тот момент не было парня. Накануне Нового года мы договорились, что отметим его в этой квартире исключительно девичьей компанией и пригласим своих подруг.

Мы подготовили меню, конкурсы, гадания, свечи и бенгальские огни. Но в 23:40 звонит подруга моей соседки по квартире и говорит: «Вы же не против, если с нами Новый год встретит мой брат? Он за рулем, встретит и уедет». Честно говоря, девушки даже повеселели: с нами будет единственный мужчина! Только я, готовившая конкурсы, расстроилась.

Думала: и зачем нам этот мужчина? Все конкурсы для девушек, и, возможно, с ним мы будем чувствовать себя не очень комфортно.

В итоге сели за стол, этому парню тоже налили, хотя он говорил, что не пьет. Ну а дальше все завертелось: бой курантов, поздравления, шутки, разговоры, конкурсы. Около двух часов ночи все ушли спать, а я с молодым человеком осталась наедине, и мы проговорили до самого утра. После той ночи мы уже не расставались. Летом 2008 года сняли отдельную квартиру, через год поженились, а в 2011-м у нас родилась дочка, а еще мы построили квартиру. В этот Новый год мы отметили 15-летие нашего знакомства. Так что эта история — о том, что чудеса в новогоднюю ночь точно случаются!

Не хотела ничего, но в итоге поехала с незнакомцем на елку

Минчанка Анна так устала после работы 31 декабря, что уже чуть ли не сразу после полуночи собиралась лечь спать. Правда, вышло все совершенно иначе, и той ночью девушка встретилась с молодым человеком, с которым в дальнейшем была в отношениях около двух лет.

— Случилось это, наверное, лет десять назад. Я тогда работала в банке, — говорит собеседница. — В тот день пришла домой в часов девять вечера, очень сильно устала, особенных предложений от друзей не было, поэтому, выпив бокал шампанского, решила, что лучшим решением будет лечь спать. Я уже надела пижаму, умылась, легла в кровать, как зазвонил телефон. Оказалось, что набрал вообще мало знакомый мне человек, с которым мы просто обменивались песенками во «ВКонтакте». И он сказал, что в новогоднюю ночь решил позвонить всем девушкам, с которыми переписывался.

Как парень узнал мой номер? А он у меня раньше был прописан на мой странице в социальной сети.

В итоге он предложил мне встретиться, и мы решили поехать на Октябрьскую на елку. О том, что странно делать это с незнакомым человеком, я тогда и не подумала: все-таки был Новый год, хотелось какого-то чуда и приключения. Мы погуляли в центре, и он подвез меня обратно домой. После этого мы с ним начали общаться плотнее и в дальнейшем два года встречались, но во что-то более серьезное это не переросло. Но ничего, я его недавно встретила, и он сказал, что у него все хорошо.

Таких историй со мной не происходило, но был один случай на празднике в деревне. Мне тогда было лет 16, и 1-го числа мы отдыхали на дискотеке. Один парень, как потом он сам сказал, ради меня пришел из соседней деревни, а на обратном пути даже дремал несколько минут в сугробах — так хотелось спать. Но я, к сожалению для него, этого поступка не оценила.

Нежданный гость по имени Ростик

Наверняка все хоть раз да смотрели комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!» о том, как незнакомец Женя заваливается в квартиру к Наде, перепутав все на свете. Год назад в Минске произошла отдаленно схожая ситуация (только без любовной линии), когда парень около полуночи позвонил в домофон к абсолютно незнакомым людям и попал за праздничный стол.

— Вечером 1 января мы отмечали большой компанией, — рассказывает Алина. — Ближе к полуночи кто-то позвонил в домофон, я сняла трубку и услышала: «Привет, я Ростик!» Поскольку мы с кем-то прощались, я сказала: «А, окей». Через пару минут позвонили в дверь, я увидела в глазок незнакомого человека и вообще не поняла, кто это такой. Открываем дверь и спрашиваем: «Ты кто?» — «Я Ростик. Пришел к вам на тусовку». Объяснили, что мы никакого Ростика не ждали, но тут он рассказал свою историю.

Оказалось, что он пошел в магазин, а его остановили какие-то люди, сказали, мол, у них тусовка, попросили денег в долг и предложили прийти отдохнуть по определенному адресу. В итоге он взял себе пивка, довольный шел на тусовку, но пришел к нам.

Его просто обманули и дали наш адрес. Он создавал впечатление очень доброго, но немного доверчивого человека.

Мы пригласили его за стол, и он очень быстро влился в компанию. Мы играли на гитаре, в настольные игры, ближе к шести утра все начали разъезжаться, и Ростик пошел проводить домой мою подружку. Они оставили друг другу мобильные телефоны, сбросили ему потом фотографии, и он был очень рад и доволен.

Позже уже не общались, но он живет в нашем районе, и мы периодически видимся и здороваемся. Таких случаев в моей жизни больше не было, но это было очень интересно. У нас добрая компания, и, если бы такая ситуация произошла вновь, мы бы с радостью приняли человека в гости.

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