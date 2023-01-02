Россию накрывает первобытный хаос 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

2.01.2023, 15:03

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Фото: Getty Images

Путин во время обращения с надрывом и надломом читал текст с суфлера.

«Это был тяжелый год. Был он тяжелей, чем тот», – краткое содержание очередного новогоднего выступления пластмассового вождя. Из человека действия товарищ номер один преобразился в тварь дрожащую. Хотя, в общем-то, таким ничтожным он и был. Единственная за год «спецоперации» вылазка воинственного стратега в отдаленную часть театра боевых действий произошла для записи новогоднего обращения. Путин восемь дней назад был в Ростове-на-Дону, где и состоялась его встреча с группой лиц в военной форме. Песков разъяснил: начальник с надрывом и надломом читал текст с суфлера на фоне зеленых человечков из Южного военного округа.

Как выяснилось, тело снова окружала группа актеров из ФСО, а не реальные военные. Всего группа из 19 лиц, все целые, с руками и ногами, только троим отрезало головы. Некая белобрысая мадам – «Анна Федоренко» – уже дважды принимала участие в постановочных видеозарисовках с Путиным. Была в роли безымянной рыбачки и простой прихожанки. Вскрылась важная деталь: скамейка запасных доверенных лиц даже у ФСО очень ограничена.

Еще один плохой знак: впервые руководитель страны делает обращение не из столицы, а из провинции. Причем из южного города, который имеет неоднозначную репутацию. Здесь и параллели с Гражданской войной и намек на новый Ледяной поход, возможно, в начале февраля. Конечно, Ростову не делает чести нахождение в нем беглого донецкого политика Януковича. Именно из-за этого персонажа Донбасс больше всего и пострадал. Об этом знают те, кто реально в теме, а не питается помоями Скабеевой-Соловьева. Прав был Сурков: энтропия в России зашкаливает, а сдерживать деструктивные процессы некому.

Совсем не порадовало и идейное наполнение новогоднего спича. Дряхлый и кряхтящий нафталиновый персонаж вообще не озвучил ни одного нового смысла. Очередная порция концентрированного вранья. Оказывается, Россия находится под некой таинственной оккупацией, и «СВО» не что иное, как бунт марионетки против кукловодов с Запада. Все 22 года путинщины были фейковой независимостью страны, и только перед пятыми выборами наконец спохватились что-то менять.

Большое непонимание в массах вызвал тезис о «консолидации» российского общества. Откуда слизали данную мысль непонятно, ведь в обществе нарастают обратные настроения, которые выльются в гоббсовскую войну всех против всех. Утверждать о наличии каких-то объединительных скреп между мобиками в окопах Бахмута и разжиревшей номенклатурой с детишками на вражеском Западе – полная ересь. Такая же, как болтовня военного преступника об отделении мужества и героизма от предательства и малодушия. В заданной мутной системе координат сам черт ногу сломает. Фашист Путин-то сам кто будет? А его запасной гном в шкуре берсерка, экс-либерал Медведев? Имперский постмодерн вышел из берегов здравого рассудка. Могилизация за «основу общего будущего»– это вам не смерть от блевотины под новогодним столом, как вещал один митрофорный протоиерей.

Путин, развязавший войну на истребление Донбасса (помянем урода-поджигателя из ФСБ, а ныне нытика Гиркина), теперь цинично скулит о неожиданных для него убийственных санкциях. Запасы прочности российской системы еще имеются, но придется вскрывать кубышки не только беглых, а и опорных госолигархов. Хорошо бы начать с самого Путина, который нагреб себе более 200 млрд.долларов!

Мегаолигарх в комфортабельном бункере обещает позаботиться о российских террористах, убийцах и преступниках в погонах, сражающихся за » надежное обеспечение гарантии сохранности» его шкуры. Вот что для него главное. При этом лицемер спекулирует на «священном долге перед предками и потомками». Перед кем угодно, кроме ныне живущих.

2023 год будет объективно куда более тяжелым, чем отступивший год. Россию ударными темпами накрывает первобытный хаос. Пока еще кажется, что Пригожин с кувалдой, головорез Кадыров и голодные военкоры – лишь трамплин для нового срока Путина. Но распахнутое окно в преисподнюю плодит все больше демонических сил, неподвластных верховному сатане.

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