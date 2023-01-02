закрыть
2 января 2023, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Совместные военные «учения» армий Беларуси и РФ в очередной раз продлили

  • 2.01.2023, 15:07
  • 1,022
Совместные военные «учения» армий Беларуси и РФ в очередной раз продлили

Общее число продлений составило 36 недель.

Совместные военные «учения» армий Беларуси и России на белорусских полигонах в очередной раз продлили, на этот раз до 8 января. Общее число продлений составило 36 недель.

Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа.

24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах «Осиповичский» и «Доманово».

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля.

«Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды
Заўтра мы станем на дзень бліжэй да Свабоды Андрэй Саннікаў
С надеждой и верой смотрю в 2023 год
С надеждой и верой смотрю в 2023 год Наталья Радина
Остался свободным
Остался свободным Ирина Халип
Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип