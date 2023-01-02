Совместные военные «учения» армий Беларуси и РФ в очередной раз продлили 2.01.2023, 15:07

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Общее число продлений составило 36 недель.

Совместные военные «учения» армий Беларуси и России на белорусских полигонах в очередной раз продлили, на этот раз до 8 января. Общее число продлений составило 36 недель.

Об этом говорит график проведения учений на белорусских полигонах, сообщает мониторинговая группа.

24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах «Осиповичский» и «Доманово».

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси продолжаются с 29 апреля.

«Белорусская армия стала более подготовлена для оборонных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта», - говорится в сообщении.

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