Венесуэльская оппозиция распустила временное правительство под руководством Гуайдо

Венесуэльская оппозиция распустила временное правительство под руководством Гуайдо7
- 2.01.2023, 15:23
- 3,656
Лидеры оппозиции считают, что структура ослабла и не выполняет своих задач.
Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо. передает El Nacional.
«За проголосовали 72 человека, против — 29, восемь воздержались», — объявил результаты секретарь ассамблеи Хосе Антонио Фигередо.
Как отмечает El Nacional, лидеры оппозиции ранее заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.
Напомним, Гуайдо был временным президентом Венесуэлы с 23 января 2019 года. Более 50 стран мира признали его легитимным главой страны.