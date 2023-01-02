Венесуэльская оппозиция распустила временное правительство под руководством Гуайдо 7 2.01.2023, 15:23

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Фото: AP

Лидеры оппозиции считают, что структура ослабла и не выполняет своих задач.

Депутаты оппозиционной ассамблеи Венесуэлы проголосовали за ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо. передает El Nacional.

«За проголосовали 72 человека, против — 29, восемь воздержались», — объявил результаты секретарь ассамблеи Хосе Антонио Фигередо.

Как отмечает El Nacional, лидеры оппозиции ранее заявляли, что отставка временного правительства назрела, поскольку структура ослабла и не выполняет своих задач.

Напомним, Гуайдо был временным президентом Венесуэлы с 23 января 2019 года. Более 50 стран мира признали его легитимным главой страны.

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