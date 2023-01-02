В белорусских магазинах начались проблемы с работой кассового оборудования 5 2.01.2023, 15:30

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Магазины «Остров чистоты и вкуса» закрыты.

Читатели «Зеркало»,сообщают, что в торговых сетях «ОМА», «Остров чистоты и вкуса», а также «Материк» проблемы с работой кассового оборудования. Некоторые из магазинов закрыты.

Как рассказал один из сотрудников магазина «Остров чистоты», с утра 2 января магазины закрыты.

— С самого утра нет возможности на кассе открыть смену — проблемы с кассовым оборудованием, которое поставляет и обслуживает «Туссон», — написал анонимно мужчина, его данные есть в редакции. — Фискальный регистратор не устанавливает текущее время на кассе, сотрудники «Туссона» решить проблему не могут.

Сотрудники магазинов остаются на рабочих местах и ждут, пока неполадки исправят. По словам собеседника, такие же проблемы в стройгипермаркетах «Материк», который использует то же кассовое оборудование.

Другие читатели издания пожаловались перебои с работой в магазинах «ОМА» — некоторые из них, где нет касс самообслуживания, закрыты. «В Гомеле сказали, что не работают кассы. Посетителей не пускают, с зала люди идут на выход», — написал один из жителей города.

— На Боровой в «ОМА» работает только две кассы самообслуживания из четырех, а обычные кассы совсем не работают. Сотрудник сказал, что так с самого открытия. Я сам был на «Материке» — там совсем закрылись. А «Mile» работает без каких-либо проблем, — написал еще один минчанин.

Журналистка издания позвонила на горячую линию сети «Остров чистоты и вкуса» как обычная покупательница — там подтвердили, что магазины пока закрыты и неизвестно, когда заработают снова. Таким же способом мы связались с «ОМА» — в сети стройматериалов сказали, что проблема действительно была, но частично устранена — сейчас покупатели могут оплатить товары по карте на кассах самообслуживания.

Также нам пишут о сбоях в похожих проблемах в «Евроопте»: «Не работает ни одна касса, причем вообще никак: ни по наличке, ни по безналу. Но работает касса самообслуживания!» — написали покупатели одного из супермаркетов в Осиповичах.

— К сожалению, не все магазины доступны для обслуживания. Произошел сбой и на многих кассах сейчас не проводится обслуживание за наличные деньги и картой. Если есть кассы самообслуживания, вы можете расплатиться там банковской картой. Приносим извинения за доставленные неудобства, — ответили по телефону доверия торговой сети «Евроопт» и предложили подсказать детали по работе конкретного магазина.

Кроме этих крупных сетей, читатели жалуются на похожие проблемы с магазинами «Спортмастер», на некоторых заправках сети «Газпромнефть» и «Белоруснефть».

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