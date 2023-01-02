Музейное здание в Брагине продали на аукционе в две тысячи раз дороже заявленной цены 1 2.01.2023, 15:48

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На торги объект выставляли пять раз.

Здание в Брагине хотели продать на аукционе за одну базовую, а в итоге его цена выросла почти в 2 тысячи раз, сообщили в комитете «Гомельоблимущество».

Примечательно, что объект пытались продать с августа. На торги его выставляли пять раз, причем за это время цена трижды понижалась. В итоге к последним торгам она и вовсе опустилась до одной базовой (32 рубля на момент торгов), что привлекло немало покупателей.

Как рассказали в комитете, на покупку здания претендовали восемь участников аукциона. Борьба между ними развернулась нешуточная, в итоге торги продолжались более шести часов. Музейное здание в результате ушло с молотка за 60 тыс. рублей.

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