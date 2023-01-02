Ученые заявили, что разгадали секрет молодости 2 2.01.2023, 15:58

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Новое открытие поможет бороться с возрастными изменениями.

Международная группа ученых университета Ньюкасла в Британии в ходе исследований разгадала одну из величайших загадок биологии – как и почему стареют клетки.

Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Systems Biology.

Так, британские и немецкие исследователи установили, что когда стареющая клетка обнаруживает значительное повреждение своей ДНК, вызванное физическим износом, она посылает специфические внутренние сигналы. Эти аварийные сигналы побуждают митохондрии клетки к продуцированию окисляющих «свободнорадикальных» молекул, которые, в свою очередь, заставляют клетку разрушиться или прекратить делиться.

Ученые использовали «системный биологический» подход, который включал компьютерное моделирование, эксперименты на мышах с измененной ДНК, клеточных культурах. Они исследовали общий процесс, каким образом клетка стареет, то есть, как она перестает делиться, что сказывается и на сердечной деятельности, и на коже – к примеру, появляются морщины.

По мнению специалистов, теперь, после открытия подобного механизма, станет легче бороться с возрастными изменениями и такими болезнями, как диабет, сердечно-сосудистые нарушения, рак. При этом об эликсире вечной молодости, по их словам, речи не идет.

Кроме этого, исследователи заметили, что роль теломер не столь велика, как прежде считалось.

«Есть большие спекуляции относительно того, что блокирование эрозии теломер может остановить процесс старения и сопутствующие заболевания. Однако вся эта история с теломерами переоценена, а биология – наука более сложная», – приводит The Telegraph слова одного участников исследования британца Тома Кирквуда.

«Данное открытие в значительной мере повышает шансы ученых на то, чтобы успешно нанести удар по возрастным заболеваниям, избегая риска нежелательных побочных эффектов, таких как рак», – заявил директор Института старения и здоровья Ньюкасла Том Кирквуд.

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