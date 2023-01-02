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Гиркин рассказал, куда пропали «тикток-войска» Кадырова

  • 2.01.2023, 16:20
  • 7,882
Гиркин рассказал, куда пропали «тикток-войска» Кадырова

Cнимать видео в прежнем режиме «кадыровцы» уже не могут. 

После серии разгромных поражений российской армии из Интернета внезапно пропали «победные» ролики «кадыровцев», которые наполняли социальные сети в первые месяцы войны. Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин ответил на вопрос, куда именно пропали «кадыровцы» и тик-ток-войска главы Чечни.

Во время прямого эфира на одном из YouTube-каналов он заявил, что «кадыровцы» постоянно использовали одну и ту же тактику: после того как как российские военные захватывали населенный пункт и несли основные потери, в него заходили отряды чеченских наемников, где и снимали свои победные tiktok-ролики.

Однако, после того как продвижение российской армии на всех фронтах остановилось, записывать видео «кадыровцам» стало банально негде.

«Основная масса чеченских роликов снималась, когда русские взяли населенный пункт, а потом туда приехали чеченцы и на фоне взятого взяли и сказали: «Это мы». - А сейчас побед-то не одерживается. Сейчас надо сидеть под артиллерийским огнем и держаться под этим огнем. Какие там ролики будут, когда руки-ноги летят в сторону оторванные», - заявил Гиркин.

По его словам, на большинстве участков фронта ведутся лишь артиллерийские дуэли, где снимать видео в прежнем режиме «кадыровцы» уже не могут. 

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