Талые воды подтопили дома в Минской и Гомельской областях 2.01.2023, 16:31

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Новогодняя оттепель привела к неприятным последствиям.

Температура в Новый год оказалась аномально рекордной. На юге Беларуси воздух прогрелся до 16 градусов.

Новогодняя оттепель привела к подтоплениям в Минской и Гомельской областях.

Как сообщает МЧС, в Жлобине, Калинковичском и Речицком районах подтоплены талыми водами три жилых дома, две хозпостройки, четыре подворья и шесть дачных участков.

Еще три жилых дома, один подвал и три подворья были подтоплены в Борисове, Заславле и Крупском районе Минской области.

Работники МЧС откачивали воду. Никто не пострадал.

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