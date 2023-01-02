Талые воды подтопили дома в Минской и Гомельской областях
- 2.01.2023, 16:31
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Новогодняя оттепель привела к неприятным последствиям.
Температура в Новый год оказалась аномально рекордной. На юге Беларуси воздух прогрелся до 16 градусов.
Новогодняя оттепель привела к подтоплениям в Минской и Гомельской областях.
Как сообщает МЧС, в Жлобине, Калинковичском и Речицком районах подтоплены талыми водами три жилых дома, две хозпостройки, четыре подворья и шесть дачных участков.
Еще три жилых дома, один подвал и три подворья были подтоплены в Борисове, Заславле и Крупском районе Минской области.
Работники МЧС откачивали воду. Никто не пострадал.