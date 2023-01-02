Ожидание и реальность

Ожидание и реальность13
- 2.01.2023, 17:01
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Ни один из прогнозов Лукашенко на 2022-й год не сбылся.
Ежегодно режим Лукашенко готовит прогноз социально-экономического развития страны на следующий год. Эти прогнозы всегда очень оптимистичны, но в 2022 году не сбылось ничего, пишет телеграм-канал «МКБ».
Согласно указу Лукашенко, одобренному в декабре прошлого года, в 2022 году в Беларуси все должно было вырасти:
— Ожидалось, что валовой внутренний продукт вырастет на 2,9%, а в итоге за 11 месяцев этого года ВВП упал на 4,7%.
— Реальные зарплаты должны были вырасти на 2%, но они упали на 3,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
— Инвестиции должны были вырасти на 3,3%, однако инвестиции в основной капитал за 11 месяцев превысили 4 миллиарда 240 миллионов рублей это почти на 8% меньше.
— Экспорт товаров и услуг должен был вырасти на 6,3%, но товаров и услуг экспортировали почти на 37 миллиардов 799 миллионов долларов. За 10 месяцев прошлого года было на 4,6% больше.
Ожидалось, что инфляция не превысит 6%, однако за январь-ноябрь она составила 15,4%.
Все это привело к двум главным итогам года:
• на многовекторности внешней торговли поставлен крест,
• сильное падение IT-отрасли.
В итоге мы имеем кардинальное ухудшение имиджа Беларуси в мире из-за соучастия в войне.