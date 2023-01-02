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В оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы

  • 2.01.2023, 17:12
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В оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы

Над местным аэродромом поднялся густой дым.

В оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучали мощные взрывы, в районе местного аэродрома поднялся густой серый дым.

Сообщается, что над городским аэродромом летают вражеские вертолеты.

Местные жители опубликовали видео, как над городом поднимается столб дыма.

Тем временем коллаборант Владимир Рогов заявил, что российское ПВО «сбило разведывательный БПЛА». По его словам, «жертв и разрушений нет».

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