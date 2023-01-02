В оккупированном Бердянске прозвучали сильные взрывы 2.01.2023, 17:12

6,970

Над местным аэродромом поднялся густой дым.

В оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучали мощные взрывы, в районе местного аэродрома поднялся густой серый дым.

Сообщается, что над городским аэродромом летают вражеские вертолеты.

Местные жители опубликовали видео, как над городом поднимается столб дыма.

Тем временем коллаборант Владимир Рогов заявил, что российское ПВО «сбило разведывательный БПЛА». По его словам, «жертв и разрушений нет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».