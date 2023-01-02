В Минске продают отель, построенный к хоккейному чемпионату мира

В Минске продают отель, построенный к хоккейному чемпионату мира6
- 2.01.2023, 17:27
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Он принадлежит компании, основанной российскими бизнесменами.
Гостиница «Славянская», расположенная напротив «Минск-Арены», которая была закрыта в конце прошлого года, уже выставлена на торги. Лот с начальной стоимостью чуть более $4 млн в эквиваленте появился на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение», сообщает OL.
В объявлении сказано, что на продажу выставлен гостинично-жилой комплекс площадью почти 7,9 тыс. квадратных метров. Лот, кроме здания, также включает в себя вывески (гостиница «Славянская» и «Ресторан»), лифт, системы кондиционирования, охранной сигнализации и т. д.
Владельцем здания является иностранная компания «Белинтерросинвест». Это компания, созданная группой российских инвесторов, которая с начала 2010-х возводила жилой комплекс «Славянский» и в его рамках в апреле 2014 года, аккурат к стартующему в Минске чемпионату мира по хоккею, построила и ввела в эксплуатацию 15-этажную гостиницу на 126 мест.